Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
1950-1990 yılları arasında değişen oyun kültürü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel diplomasinin adresi Türkiye: İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
85 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:04
85 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:21
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
23:25
12 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
09:16
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:04
25 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Halkın kalbinden yükselen ses
10:36
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
12:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
12:11
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
13:14
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gücü eline alanın sınavı
14:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
14:16
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir gafın peşinde: Çam devirmek
16:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
16:13
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
17:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
17:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
19:14
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
21:17
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/medvedev-muzakerelerin-basarisiz-olmasi-daha-kotu-bir-catismaya-yol-acabilir-1096306836.html
Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir
Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir
Sputnik Türkiye
Medvedev, barış görüşmelerinin başarısız olması halinde çatışmanın yeni silahlar ve katılımcılarla ‘daha korkunç bir aşamaya’ geçebileceği uyarısında bulundu. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T18:03+0300
2025-05-17T18:02+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
rusya
barış görüşmeleri
müzakere
emmanuel macron
donald tusk
keir starmer
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086333646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed754c9e4dbdb694b1e76f8186c1f856.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, barış görüşmelerinin her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmadığını ve başarısız olmaları halinde yeni silahlar ve katılımcıların yer alacağı çatışmanın ‘daha korkunç bir aşamaya’ yol açabileceğini ifade etti.Medvedev, “Rusya'ya müzakereler konusunda ültimatom veren tüm düşmanların hatırlaması gereken basit bir gerçek var: Barış görüşmeleri kendi başlarına her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmaz. Başarısız müzakereler, yeni silahlar ve katılımcılarla savaşın daha korkunç bir aşamasının başlamasına yol açabilir” ifadelerine yer verdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Kiev'de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’nun toplantısına katılmıştı. Macron ve Merz, Kiev rejiminin tüm ateşkesleri ihlal etmesine ve Rusya ile görüşme yasağını henüz kaldırmamış olmasına rağmen, Moskova'nın Batı'nın önerdiği 30 günlük ateşkes şartlarını kabul etmemesi halinde birkaç gün içinde Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi uygulanabileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/lavrov-rubio-telefon-gorusmesi-rusya-abdyle-ukrayna-calismalarini-surdurmeye-hazir-1096305462.html
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086333646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_434722789fcb947e8a77eef1547c12d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, barış görüşmeleri, müzakere, emmanuel macron, donald tusk, keir starmer, friedrich merz, kiev
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, barış görüşmeleri, müzakere, emmanuel macron, donald tusk, keir starmer, friedrich merz, kiev

Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir

18:03 17.05.2025
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Medvedev, barış görüşmelerinin başarısız olması halinde çatışmanın yeni silahlar ve katılımcılarla ‘daha korkunç bir aşamaya’ geçebileceği uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, barış görüşmelerinin her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmadığını ve başarısız olmaları halinde yeni silahlar ve katılımcıların yer alacağı çatışmanın ‘daha korkunç bir aşamaya’ yol açabileceğini ifade etti.
Medvedev, “Rusya'ya müzakereler konusunda ültimatom veren tüm düşmanların hatırlaması gereken basit bir gerçek var: Barış görüşmeleri kendi başlarına her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmaz. Başarısız müzakereler, yeni silahlar ve katılımcılarla savaşın daha korkunç bir aşamasının başlamasına yol açabilir” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Kiev'de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’nun toplantısına katılmıştı. Macron ve Merz, Kiev rejiminin tüm ateşkesleri ihlal etmesine ve Rusya ile görüşme yasağını henüz kaldırmamış olmasına rağmen, Moskova'nın Batı'nın önerdiği 30 günlük ateşkes şartlarını kabul etmemesi halinde birkaç gün içinde Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi uygulanabileceğini belirtmişti.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov-Rubio telefon görüşmesi: ‘Rusya, ABD’yle Ukrayna çalışmalarını sürdürmeye hazır’
16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала