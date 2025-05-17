https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/medvedev-muzakerelerin-basarisiz-olmasi-daha-kotu-bir-catismaya-yol-acabilir-1096306836.html

Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir

Medvedev: Müzakerelerin başarısız olması daha kötü bir çatışmaya yol açabilir

Sputnik Türkiye

Medvedev, barış görüşmelerinin başarısız olması halinde çatışmanın yeni silahlar ve katılımcılarla ‘daha korkunç bir aşamaya’ geçebileceği uyarısında bulundu. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:03+0300

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2025-05-17T18:02+0300

dünya

dmitriy medvedev

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barış görüşmeleri

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keir starmer

friedrich merz

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, barış görüşmelerinin her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmadığını ve başarısız olmaları halinde yeni silahlar ve katılımcıların yer alacağı çatışmanın ‘daha korkunç bir aşamaya’ yol açabileceğini ifade etti.Medvedev, “Rusya'ya müzakereler konusunda ültimatom veren tüm düşmanların hatırlaması gereken basit bir gerçek var: Barış görüşmeleri kendi başlarına her zaman çatışmaların sona ermesine yol açmaz. Başarısız müzakereler, yeni silahlar ve katılımcılarla savaşın daha korkunç bir aşamasının başlamasına yol açabilir” ifadelerine yer verdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Kiev'de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’nun toplantısına katılmıştı. Macron ve Merz, Kiev rejiminin tüm ateşkesleri ihlal etmesine ve Rusya ile görüşme yasağını henüz kaldırmamış olmasına rağmen, Moskova'nın Batı'nın önerdiği 30 günlük ateşkes şartlarını kabul etmemesi halinde birkaç gün içinde Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi uygulanabileceğini belirtmişti.

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, barış görüşmeleri, müzakere, emmanuel macron, donald tusk, keir starmer, friedrich merz, kiev