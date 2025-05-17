https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/hali-fabrikasinin-buhar-kazani-patladi-yedi-isci-yaralandi-ortalik-savas-alanina-dondu-1096300051.html

Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü

Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanı patladı. Patlamada yedi işçi yaralandı 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T12:14+0300

2025-05-17T12:14+0300

2025-05-17T12:14+0300

türki̇ye

gaziantep

patlama

halı fabrikası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096299625_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e4db039439135e68aef4e320b43a86a8.jpg

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yedi işçi hastaneye kaldırıldıPatlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Bölge savaş alanına döndüPatlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iki-cocugu-ve-esi-yanginda-olen-itfaiyeci-tutuklandi-yangindan-9-dakika-once-evden-ciktigi-1096215751.html

türki̇ye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, patlama, halı fabrikası