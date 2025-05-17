https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/hali-fabrikasinin-buhar-kazani-patladi-yedi-isci-yaralandi-ortalik-savas-alanina-dondu-1096300051.html
Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü
Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanı patladı. Patlamada yedi işçi yaralandı 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:14+0300
2025-05-17T12:14+0300
2025-05-17T12:14+0300
türki̇ye
gaziantep
patlama
halı fabrikası
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Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yedi işçi hastaneye kaldırıldıPatlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Bölge savaş alanına döndüPatlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iki-cocugu-ve-esi-yanginda-olen-itfaiyeci-tutuklandi-yangindan-9-dakika-once-evden-ciktigi-1096215751.html
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gaziantep, patlama, halı fabrikası
gaziantep, patlama, halı fabrikası
Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanı patladı. Patlamada yedi işçi yaralandı
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yedi işçi hastaneye kaldırıldı
Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Bölge savaş alanına döndü
Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.
Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.