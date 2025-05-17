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Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü
Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü
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Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanı patladı. Patlamada yedi işçi yaralandı 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:14+0300
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türki̇ye
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Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yedi işçi hastaneye kaldırıldıPatlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Bölge savaş alanına döndüPatlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.
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gaziantep, patlama, halı fabrikası
gaziantep, patlama, halı fabrikası

Halı fabrikasının buhar kazanı patladı: Yedi işçi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü

12:14 17.05.2025
© Uğur AydıntürkGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Uğur Aydıntürk
Abone ol
Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanı patladı. Patlamada yedi işçi yaralandı
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
© Uğur AydıntürkGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
Gaziantep
© Uğur Aydıntürk

Yedi işçi hastaneye kaldırıldı

Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bölge savaş alanına döndü

© Uğur AydıntürkGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
Gaziantep
© Uğur Aydıntürk
Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.
Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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