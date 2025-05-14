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İki çocuğu ve eşi yangında ölen itfaiyeci tutuklandı: Yangından 9 dakika önce evden çıktığı belirlendi
İki çocuğu ve eşi yangında ölen itfaiyeci tutuklandı: Yangından 9 dakika önce evden çıktığı belirlendi
Sputnik Türkiye
Nazilli'de mart ayında evinde çıkan yangında iki çocuğunu ve eşini kaybeden itfaiyeci Turgay Gezgin dün tutuklandı. Gezgin'in evdeki gazı açıp eşini ve... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T12:32+0300
2025-05-14T12:32+0300
yaşam
nazilli
i̇tfaiyeci
yangın
kundaklama
cinayet
soruşturma
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Aydın Nazilli'de mart ayında meydana gelen ev yangınında itfaiyeci Turgay Gezgin'in, eşi Fatma Gezgin ve 4 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde olmayan Gezgin iki ay sonra tutuklandı. Baba Gezgin'in evdeki gazı açıp eşini ve çocuklarını zehirlediği daha sonra da yangın çıkardığı şüphesi üzerine durulurken, görüntülerde Gezgin'in yangın başlamadan 9 dakika önce evden ayrıldığı belirlendi. Yangından 9 dakika önce evden ayrıldığı ortaya çıktıHürriyet'in haberine göre, yangın sonrasında başlatılan soruşturmada, yangının sadece yatak odasında olduğu belirlendi. Anne ve iki çocuğunun da birlikte uyuduğu anlaşılırken, yangına karşı herhangi bir kaçma veya korunma tepkisi verdiklerine dair bir belirtinin de olmadığı tespit edildi. Savcılığın bu durumları şüpheli bulması üzerine başlatılan soruşturmada, itfaiye eri Turgay Gezgin'in ifadesi alındı. Gezgin ifadesinde o gün işe gittiğini, eve o yüzden gelmediğini söyledi. Ancak Gezgin’in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu belirlendi. İfadesindeki bu çelişki şüpheleri yoğunlaştırdı. Gezgin’in telefonları dinlemeye alındı. Bu dinlemelere olaydan kısa süre sonra nişanlandığı hemşire F.T. ile görüşmeleri de takıldı. Dinlemelerde Turgay Gezgin yangında hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşuyordu. Gezgin’den eşiyle yaptığı yazışmalar da istendi. Evde gaz kokusu var Bu yazışmalardan birine göre yangından bir süre önce Fatma Gezgin, eşine “Evde bir gaz kokusu var” diye mesaj attı ve ilgilenmesini istedi. Ancak Turgay Gezgin bu mesaja cevap vermedi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede Turgay Gezgin’in yangından sadece 9 dakika önce evden ayrıldığı belirlendi. Gezgin’in güvenlik kamerasına takılan görüntülerinde evden ayrılırken sürekli evi kontrol ettiği tespit edildi.Önce gazı açıp sonra yaktı mı şüphesi Soruşturma birimlerinin şüphesine göre Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı. Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz’in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak’ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.'Nişanlısı' serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay Gezgin tutuklanırken nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Turgay Gezgin’in ifadesinde yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/aydinda-itfaiye-eri-esi-ve-iki-cocugunu-yanginda-kaybetmisti-yanginin-itfaiye-eri-tarafindan-1096197442.html
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nazilli, i̇tfaiyeci, yangın, kundaklama, cinayet, soruşturma
nazilli, i̇tfaiyeci, yangın, kundaklama, cinayet, soruşturma

İki çocuğu ve eşi yangında ölen itfaiyeci tutuklandı: Yangından 9 dakika önce evden çıktığı belirlendi

12:32 14.05.2025
© AA / EmniyetAydın
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Emniyet
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Nazilli'de mart ayında evinde çıkan yangında iki çocuğunu ve eşini kaybeden itfaiyeci Turgay Gezgin dün tutuklandı. Gezgin'in evdeki gazı açıp eşini ve çocuklarını zehirlediği daha sonra da yangın çıkardığı iddialar arasında.
Aydın Nazilli'de mart ayında meydana gelen ev yangınında itfaiyeci Turgay Gezgin'in, eşi Fatma Gezgin ve 4 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde olmayan Gezgin iki ay sonra tutuklandı. Baba Gezgin'in evdeki gazı açıp eşini ve çocuklarını zehirlediği daha sonra da yangın çıkardığı şüphesi üzerine durulurken, görüntülerde Gezgin'in yangın başlamadan 9 dakika önce evden ayrıldığı belirlendi.

Yangından 9 dakika önce evden ayrıldığı ortaya çıktı

Hürriyet'in haberine göre, yangın sonrasında başlatılan soruşturmada, yangının sadece yatak odasında olduğu belirlendi. Anne ve iki çocuğunun da birlikte uyuduğu anlaşılırken, yangına karşı herhangi bir kaçma veya korunma tepkisi verdiklerine dair bir belirtinin de olmadığı tespit edildi.
Savcılığın bu durumları şüpheli bulması üzerine başlatılan soruşturmada, itfaiye eri Turgay Gezgin'in ifadesi alındı. Gezgin ifadesinde o gün işe gittiğini, eve o yüzden gelmediğini söyledi. Ancak Gezgin’in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu belirlendi. İfadesindeki bu çelişki şüpheleri yoğunlaştırdı. Gezgin’in telefonları dinlemeye alındı. Bu dinlemelere olaydan kısa süre sonra nişanlandığı hemşire F.T. ile görüşmeleri de takıldı. Dinlemelerde Turgay Gezgin yangında hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşuyordu. Gezgin’den eşiyle yaptığı yazışmalar da istendi.

Evde gaz kokusu var

Bu yazışmalardan birine göre yangından bir süre önce Fatma Gezgin, eşine “Evde bir gaz kokusu var” diye mesaj attı ve ilgilenmesini istedi. Ancak Turgay Gezgin bu mesaja cevap vermedi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede Turgay Gezgin’in yangından sadece 9 dakika önce evden ayrıldığı belirlendi. Gezgin’in güvenlik kamerasına takılan görüntülerinde evden ayrılırken sürekli evi kontrol ettiği tespit edildi.

Önce gazı açıp sonra yaktı mı şüphesi

Soruşturma birimlerinin şüphesine göre Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı. Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz’in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak’ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.

'Nişanlısı' serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay Gezgin tutuklanırken nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Turgay Gezgin’in ifadesinde yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.

Kahraman ilan edilmişti

İtfaiyeci Turgay Gezgin , 2015 yılında müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı kadına dumandan etkilenmemesi için kendi maskesini vermiş ve hayatını kurtarmıştı. Kadını kurtardıktan sonra fenalaşan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, ilçede ‘kahraman itfaiyeci’ olarak anılmıştı.

Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi
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