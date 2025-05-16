https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yabancilara-konut-satisi-nisan-ayinda-yukseldi-1096271852.html

Yabancılara konut satışı Nisan ayında yükseldi

Yabancılara konut satışı Nisan ayında yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 1440'a yükseldi. İlk sırada İstanbul yer alırken Türkiye... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T11:17+0300

2025-05-16T11:17+0300

2025-05-16T11:17+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

konut

konut satışı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 1440'a yükseldi.En çok konut İstanbul'da satıldıTürkiye genelinde Nisan ayında 118 bin 359 konut satldı. İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti.Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak sıralandı.Nisan ayında yabancılara 529 konut satıldıNisan'da yabancılara 1440 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 13,2 arttı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 529 konutla İstanbul aldı. Bu ili 497 konutla Antalya ve 117 konutla Mersin takip etti.Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18'e geriledi.İpotekli konut satışları yükseldiTürkiye genelinde ipotekli konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 17 bin 465 olarak kayıtlara geçti.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 artışla 69 bin 194'e yükseldi.Nisan ayındaki ipotekli satışların 4 bin 245'i, ocak-nisan dönemindeki satışların 16 bin 388'i ilk el satışları olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konut-alirken-dikkat-iste-yeni-faiz-oranlari-1096201858.html

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, konut, konut satışı