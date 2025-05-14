https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konut-alirken-dikkat-iste-yeni-faiz-oranlari-1096201858.html

Konut alırken dikkat: İşte en düşük faiz oranları

Konut alırken dikkat: İşte en düşük faiz oranları

Sputnik Türkiye

Yeni yılla birlikte konut kredilerinde başlayan faiz düşüşü, Mart ayı itibarıyla yerini yükselişe bıraktı. Özellikle mart ortalarından sonra, bankalarda... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T08:13+0300

2025-05-14T08:13+0300

2025-05-14T08:21+0300

ekonomi̇

konut kredisi

kredi

faiz oranı

faiz oranları

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Kamu bankalarında en düşük faiz oranı yüzde 2.55 olarak uygulanırken, özel bankalarda bu oran yüzde 2.85 seviyelerine ulaştı. Ancak son gelişmelerle birlikte kredi faizleri kritik eşiği aşarak yükselmeye devam etti.Merkez Bankası’nın Kararı Etkili Oldu20 Mart’ta Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesinin ardından konut kredisi faizleri yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. 20 Mart öncesinde kamu bankalarında en düşük faiz oranı yüzde 2.55, özel bankalarda ise yüzde 2.68 düzeyindeydi.Özel Bankalarda Yüzde 3’lük Eşik AşıldıMilliyet'in haberine göre özel bankaların sunduğu yüzde 2.68’lik faiz oranı önce yüzde 2.85’e, ardından da yüzde 3.10-3.20 bandına kadar yükseldi. Böylelikle özel bankalarda konut kredisi faizleri, yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.Kamu Bankalarında da Artış VarBir kamu bankasının yeni evlilere yönelik başlattığı yüzde 2.55 faiz oranlı kampanya da güncellendi. Bu kampanyadaki oran şu anda yüzde 2.75 seviyesine çıkmış durumda. Bu rakam, piyasadaki en düşük konut kredisi faizi olarak öne çıkıyor.Örnek Ödeme: 120 Ay Vade, 31.815 TL TaksitÖzel bankalarda yüzde 3.10 faiz oranıyla 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksit ödemesi yaklaşık 31.815 TL oluyor.Buna ek olarak bazı özel bankalar, başlangıçta yüksek olan ve zamanla düşen taksit sistemiyle, daha uygun oranlar sunabiliyor. Bu sisteme azalan taksitli kredi deniyor.

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konut kredisi, kredi, faiz oranı, faiz oranları