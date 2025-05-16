https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/tuik-acikladi-turkiyenin-en-genc-ve-yasli-illeri-belli-oldu-1096273158.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK’in “İstatistiklerle Gençlik 2024” raporuna göre, Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 14,9'a geriledi. 12 milyon 763 bin 159 gençten oluşan 15-24 yaş... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T11:56+0300
2025-05-16T11:56+0300
2025-05-16T11:56+0300
türki̇ye
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
genç nüfus
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Gençlik 2024” adlı çalışmasını yayımladı. Rapora göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam nüfusun yüzde 14,9’unu oluşturdu. Bu oran, ülke genelinde 12 milyon 763 bin 159 gence karşılık geliyor.Gençlerin cinsiyet dağılımıGenç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i kadın olarak kayıtlara geçti. Bu dağılım, cinsiyet bazında genç nüfusun dengeli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.Gelecekte gençler daha az olacakTÜİK’in nüfus projeksiyonları, önümüzdeki yıllarda gençlerin toplum içindeki oranında düşüş öngörüyor.Genç nüfusun en yoğun olduğu i̇llerGenç nüfus oranı en yüksek il yüzde 20,8 ile Hakkari olarak belirlendi. Bu ili sırasıyla yüzde 20,6 ile Şırnak ve yüzde 20,3 ile Siirt takip etti. Bu illerde gençlerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerinde.En düşük genç nüfus oranı Ege ve Karadeniz’deGenç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise şunlar oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ilber-ortayli-ile-galatasaray-universitesi-ogrencileri-tartisti-sus-turkceni-anlamiyorum-1096270288.html
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tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), genç nüfus
tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), genç nüfus
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri belli oldu
TÜİK’in “İstatistiklerle Gençlik 2024” raporuna göre, Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 14,9'a geriledi. 12 milyon 763 bin 159 gençten oluşan 15-24 yaş aralığındaki nüfusun 2080 yılına kadar yüzde 8,8'e kadar düşeceği öngörülüyor. En genç il Hakkari, en yaşlı il ise Balıkesir oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Gençlik 2024” adlı çalışmasını yayımladı. Rapora göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam nüfusun yüzde 14,9’unu oluşturdu. Bu oran, ülke genelinde 12 milyon 763 bin 159 gence karşılık geliyor.
Gençlerin cinsiyet dağılımı
Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i kadın olarak kayıtlara geçti. Bu dağılım, cinsiyet bazında genç nüfusun dengeli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.
Gelecekte gençler daha az olacak
TÜİK’in nüfus projeksiyonları, önümüzdeki yıllarda gençlerin toplum içindeki oranında düşüş öngörüyor.
2080’de ise yüzde 8,8
seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.
Bu tablo, Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısı
ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Genç nüfusun en yoğun olduğu i̇ller
Genç nüfus oranı en yüksek il yüzde 20,8 ile Hakkari olarak belirlendi. Bu ili sırasıyla yüzde 20,6 ile Şırnak ve yüzde 20,3 ile Siirt takip etti. Bu illerde gençlerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerinde.
En düşük genç nüfus oranı Ege ve Karadeniz’de
Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise şunlar oldu: