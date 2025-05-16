https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/tuik-acikladi-turkiyenin-en-genc-ve-yasli-illeri-belli-oldu-1096273158.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK’in “İstatistiklerle Gençlik 2024” raporuna göre, Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 14,9'a geriledi. 12 milyon 763 bin 159 gençten oluşan 15-24 yaş... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T11:56+0300

2025-05-16T11:56+0300

2025-05-16T11:56+0300

türki̇ye

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

genç nüfus

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Gençlik 2024” adlı çalışmasını yayımladı. Rapora göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam nüfusun yüzde 14,9’unu oluşturdu. Bu oran, ülke genelinde 12 milyon 763 bin 159 gence karşılık geliyor.Gençlerin cinsiyet dağılımıGenç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i kadın olarak kayıtlara geçti. Bu dağılım, cinsiyet bazında genç nüfusun dengeli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.Gelecekte gençler daha az olacakTÜİK’in nüfus projeksiyonları, önümüzdeki yıllarda gençlerin toplum içindeki oranında düşüş öngörüyor.Genç nüfusun en yoğun olduğu i̇llerGenç nüfus oranı en yüksek il yüzde 20,8 ile Hakkari olarak belirlendi. Bu ili sırasıyla yüzde 20,6 ile Şırnak ve yüzde 20,3 ile Siirt takip etti. Bu illerde gençlerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerinde.En düşük genç nüfus oranı Ege ve Karadeniz’deGenç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise şunlar oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ilber-ortayli-ile-galatasaray-universitesi-ogrencileri-tartisti-sus-turkceni-anlamiyorum-1096270288.html

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