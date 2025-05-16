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İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tartıştı: 'Sus, Türkçeni anlamıyorum'
İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tartıştı: 'Sus, Türkçeni anlamıyorum'
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a karşı başlayan protestolar, Galatasaray Üniversitesi’ne de yayıldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesine karşı başlatılan protestolar, kısa sürede başka üniversitelere de sıçradı. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de protesto düzenledi. Gerginlik, okulun senato üyesi olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan sözlü tartışma ile tırmandı.İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışmaSosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın öğrencilere sert çıktığı görülüyor. Bir öğrenciyle yaşanan diyalogda Ortaylı’nın, “Sus bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuluyor.'Bu okulun kapanmasını i̇stemiyorum'Ortaylı, konuşmasının devamında öğrencilere sağduyu çağrısı yaptı: “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum.”Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen ilk protestolarda toplam 97 öğrenci gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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boğaziçi üniversitesi protestosu, galatasaray üniversitesi protestosu, i̇lber ortaylı öğrenci gerginliği, nurettin yıldız
boğaziçi üniversitesi protestosu, galatasaray üniversitesi protestosu, i̇lber ortaylı öğrenci gerginliği, nurettin yıldız

İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tartıştı: 'Sus, Türkçeni anlamıyorum'

10:22 16.05.2025
© Fotoğrafİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Fotoğraf
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a karşı başlayan protestolar, Galatasaray Üniversitesi’ne de yayıldı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu: “Sus bakalım, önce beni dinle.”
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesine karşı başlatılan protestolar, kısa sürede başka üniversitelere de sıçradı. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de protesto düzenledi. Gerginlik, okulun senato üyesi olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan sözlü tartışma ile tırmandı.

İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın öğrencilere sert çıktığı görülüyor. Bir öğrenciyle yaşanan diyalogda Ortaylı’nın, “Sus bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuluyor.

'Bu okulun kapanmasını i̇stemiyorum'

Ortaylı, konuşmasının devamında öğrencilere sağduyu çağrısı yaptı: “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum.
Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen ilk protestolarda toplam 97 öğrenci gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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