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TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu
TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu.TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yaz transfer döneminin 30 Haziran 2025’te başlayacağı ve 12 Eylül 2025’te sona ereceği açıklandı. Kış transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.Yapılan açıklamada, belirlenen tarihler doğrultusunda kulüplerin transfer işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.
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transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer yasağı, fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms), fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı
transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer yasağı, fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms), fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı

TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu

20:47 08.05.2025
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek, kış transfer dönemi ise 5 Ocak - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yaz transfer döneminin 30 Haziran 2025’te başlayacağı ve 12 Eylül 2025’te sona ereceği açıklandı. Kış transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, belirlenen tarihler doğrultusunda kulüplerin transfer işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.
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