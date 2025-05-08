https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-transfer-donemi-baslangic-ve-bitis-tarihini-duyurdu-1096071212.html
TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu
TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T20:47+0300
2025-05-08T20:47+0300
2025-05-08T20:47+0300
spor
transfer
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer yasağı
fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms)
fi̇fa küresel transfer raporu
transfermarkt
futbol
futbol maçı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu.TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yaz transfer döneminin 30 Haziran 2025’te başlayacağı ve 12 Eylül 2025’te sona ereceği açıklandı. Kış transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.Yapılan açıklamada, belirlenen tarihler doğrultusunda kulüplerin transfer işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-duyurdu-super-kupanin-yeni-formati-belli-oldu-1096070836.html
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transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer yasağı, fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms), fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı
transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer yasağı, fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms), fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı
TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek, kış transfer dönemi ise 5 Ocak - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yaz transfer döneminin 30 Haziran 2025’te başlayacağı ve 12 Eylül 2025’te sona ereceği açıklandı. Kış transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, belirlenen tarihler doğrultusunda kulüplerin transfer işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.