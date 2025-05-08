https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-transfer-donemi-baslangic-ve-bitis-tarihini-duyurdu-1096071212.html

TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu

TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer yasağı

fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms)

fi̇fa küresel transfer raporu

transfermarkt

futbol

futbol maçı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu.TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yaz transfer döneminin 30 Haziran 2025’te başlayacağı ve 12 Eylül 2025’te sona ereceği açıklandı. Kış transfer döneminin ise 5 Ocak 2026’da başlayacağı ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.Yapılan açıklamada, belirlenen tarihler doğrultusunda kulüplerin transfer işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtilirken, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-duyurdu-super-kupanin-yeni-formati-belli-oldu-1096070836.html

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Sputnik Türkiye

transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer yasağı, fi̇fa transfer eşleştirme sistemi (tms), fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı