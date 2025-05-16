Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: ‘Geleceği kurtarmanın yolu fosil yakıtların gömülü kalmasıdır’
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kafaya takılan kaskla gökyüzünde dolaşma zamanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya-Ukrayna görüşmeleri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin masada olması sürpriz değil; İsrail’in olmaması sürpriz’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
31 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
22:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da Rusya – Ukrayna görüşmeleri
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-aciklandi-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1096271443.html
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
Sputnik Türkiye
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e, dolar/TL tahmini ise 43.70 TL’ye yükseldi. Politika faizi ve gecelik... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T11:10+0300
2025-05-16T11:10+0300
ekonomi̇
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
politika
faiz
dolar/tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ekonomistler, finans sektörü profesyonelleri ve reel sektör temsilcilerinin yer aldığı ankette, yıl sonuna ilişkin enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış, büyüme beklentilerinde ise düşüş görüldü.Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e yükseldiKatılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki ayki yüzde 29.98 düzeyinden yüzde 30.35’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye yükseldi.Dolar/TL beklentileri yukarı revize edildiKatılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki dönemdeki 43.60 TL tahmininin üzerinde yer aldı.12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise 45.85 TL’den 46.62 TL’ye yükseldi.Politika faizi ve gecelik faiz tahminlerinde artışKatılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 46.00’dan yüzde 49.00’a yükselirken, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı.Ayrıca 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.Büyüme beklentilerinde gerilemeEkonomik büyüme tahminlerinde sınırlı da olsa aşağı yönlü revizyon yapıldı.2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,.0’dan yüzde 2.9’a,2026 yılı beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce6db8dd3e7896a3f1fda7e4d1f50640.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), politika, faiz, dolar/tl
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), politika, faiz, dolar/tl

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

11:10 16.05.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
Abone ol
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e, dolar/TL tahmini ise 43.70 TL’ye yükseldi. Politika faizi ve gecelik faiz oranı beklentileri artarken, büyüme beklentileri sınırlı da olsa geriledi. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri ise düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ekonomistler, finans sektörü profesyonelleri ve reel sektör temsilcilerinin yer aldığı ankette, yıl sonuna ilişkin enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış, büyüme beklentilerinde ise düşüş görüldü.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki ayki yüzde 29.98 düzeyinden yüzde 30.35’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye yükseldi.

Dolar/TL beklentileri yukarı revize edildi

Katılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki dönemdeki 43.60 TL tahmininin üzerinde yer aldı.

12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise 45.85 TL’den 46.62 TL’ye yükseldi.

Politika faizi ve gecelik faiz tahminlerinde artış

Katılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 46.00’dan yüzde 49.00’a yükselirken, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı.

Ayrıca 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.

Büyüme beklentilerinde gerileme

Ekonomik büyüme tahminlerinde sınırlı da olsa aşağı yönlü revizyon yapıldı.
2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,.0’dan yüzde 2.9’a,
2026 yılı beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
EKONOMİ
Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала