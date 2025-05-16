https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-aciklandi-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1096271443.html
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
Sputnik Türkiye
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e, dolar/TL tahmini ise 43.70 TL’ye yükseldi. Politika faizi ve gecelik... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T11:10+0300
2025-05-16T11:10+0300
2025-05-16T11:10+0300
ekonomi̇
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
politika
faiz
dolar/tl
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ekonomistler, finans sektörü profesyonelleri ve reel sektör temsilcilerinin yer aldığı ankette, yıl sonuna ilişkin enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış, büyüme beklentilerinde ise düşüş görüldü.Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e yükseldiKatılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki ayki yüzde 29.98 düzeyinden yüzde 30.35’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye yükseldi.Dolar/TL beklentileri yukarı revize edildiKatılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki dönemdeki 43.60 TL tahmininin üzerinde yer aldı.12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise 45.85 TL’den 46.62 TL’ye yükseldi.Politika faizi ve gecelik faiz tahminlerinde artışKatılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 46.00’dan yüzde 49.00’a yükselirken, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı.Ayrıca 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.Büyüme beklentilerinde gerilemeEkonomik büyüme tahminlerinde sınırlı da olsa aşağı yönlü revizyon yapıldı.2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,.0’dan yüzde 2.9’a,2026 yılı beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), politika, faiz, dolar/tl
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), politika, faiz, dolar/tl
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e, dolar/TL tahmini ise 43.70 TL’ye yükseldi. Politika faizi ve gecelik faiz oranı beklentileri artarken, büyüme beklentileri sınırlı da olsa geriledi. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri ise düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ekonomistler, finans sektörü profesyonelleri ve reel sektör temsilcilerinin yer aldığı ankette, yıl sonuna ilişkin enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış, büyüme beklentilerinde ise düşüş görüldü.
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.35’e yükseldi
Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki ayki yüzde 29.98 düzeyinden yüzde 30.35’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye yükseldi.
Dolar/TL beklentileri yukarı revize edildi
Katılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki dönemdeki 43.60 TL tahmininin üzerinde yer aldı.
12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise 45.85 TL’den 46.62 TL’ye yükseldi.
Politika faizi ve gecelik faiz tahminlerinde artış
Katılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 46.00’dan yüzde 49.00’a yükselirken, TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı.
Ayrıca 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.
Büyüme beklentilerinde gerileme
Ekonomik büyüme tahminlerinde sınırlı da olsa aşağı yönlü revizyon yapıldı.
2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,.0’dan yüzde 2.9’a,
2026 yılı beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.