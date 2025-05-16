https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html

Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor

Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor

Sputnik Türkiye

23 Nisan Marmara depremi sonrası İstanbul'da gayrimenkul dengeleri değişti. Ev arayanlar artık kuzeye yöneliyor; Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T09:51+0300

2025-05-16T09:51+0300

2025-05-16T09:51+0300

ekonomi̇

marmara depremi

marmara denizi

i̇stanbul depremi

arsa

kira

kira bedeli

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Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki konut tercihlerini kökten etkiledi. Ev arayan vatandaşlar, artık güneydeki ilçelerden uzak durarak fay hattına uzak ve zemini sağlam kuzey ilçelere yöneliyor.5 i̇lçeye yoğun i̇lgi: Kuzeyde yeni gözde bölgelerTürkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:“Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor.”Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyorFiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler için Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller veriyor” diyerek Başakşehir ve Çekmeköy’e olan ilginin neden arttığını vurguladı.İlçe i̇lçe ortalama kira fiyatlarıİstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin son verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaştı. Ancak ilçe bazında rakamlar büyük farklılıklar gösteriyor:Arsa piyasasında da büyük hareketlilikDeprem ve yaz sezonunun etkisiyle arsa yatırımlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik'in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, fiyatlara da yansımaya başladı” diyerek yeni yatırım adreslerine dikkat çekti.Arazi alırken bu uyarılara dikkatHiçdurmaz, arazi alacak yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:“Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı.”

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marmara depremi, marmara denizi, i̇stanbul depremi, arsa, kira, kira bedeli