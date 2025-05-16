Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor
© AAKonut
© AA
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23 Nisan Marmara depremi sonrası İstanbul'da gayrimenkul dengeleri değişti. Ev arayanlar artık kuzeye yöneliyor; Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy öne çıkıyor. Bu eğilim arsa piyasasını da hareketlendirdi. Özellikle Sakarya ve Bilecik bölgelerinde ciddi artış yaşanıyor.
Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki konut tercihlerini kökten etkiledi. Ev arayan vatandaşlar, artık güneydeki ilçelerden uzak durarak fay hattına uzak ve zemini sağlam kuzey ilçelere yöneliyor.
5 i̇lçeye yoğun i̇lgi: Kuzeyde yeni gözde bölgeler
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:
“Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor.”
“Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor.”
Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyor
Fiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler için Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller veriyor” diyerek Başakşehir ve Çekmeköy’e olan ilginin neden arttığını vurguladı.
İlçe i̇lçe ortalama kira fiyatları
İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin son verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaştı. Ancak ilçe bazında rakamlar büyük farklılıklar gösteriyor:
İlçe
Ortalama Kira (TL)
Esenyurt
16.000
Sultangazi
17.500
Arnavutköy
18.000
Çatalca
20.000
Silivri
20.000
Sarıyer
55.000
Kadıköy
55.000
Beşiktaş
50.000
Zeytinburnu
43.000
Bakırköy
42.000
Eyüpsultan
35.000
Başakşehir
30.000
Beykoz
29.000
Çekmeköy
28.000
Arsa piyasasında da büyük hareketlilik
Deprem ve yaz sezonunun etkisiyle arsa yatırımlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik'in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, fiyatlara da yansımaya başladı” diyerek yeni yatırım adreslerine dikkat çekti.
Arazi alırken bu uyarılara dikkat
Hiçdurmaz, arazi alacak yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:
“Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı.”
“Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı.”