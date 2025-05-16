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Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor
Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor
Sputnik Türkiye
23 Nisan Marmara depremi sonrası İstanbul'da gayrimenkul dengeleri değişti. Ev arayanlar artık kuzeye yöneliyor; Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki konut tercihlerini kökten etkiledi. Ev arayan vatandaşlar, artık güneydeki ilçelerden uzak durarak fay hattına uzak ve zemini sağlam kuzey ilçelere yöneliyor.5 i̇lçeye yoğun i̇lgi: Kuzeyde yeni gözde bölgelerTürkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:“Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor.”Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyorFiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler için Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller veriyor” diyerek Başakşehir ve Çekmeköy’e olan ilginin neden arttığını vurguladı.İlçe i̇lçe ortalama kira fiyatlarıİstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin son verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaştı. Ancak ilçe bazında rakamlar büyük farklılıklar gösteriyor:Arsa piyasasında da büyük hareketlilikDeprem ve yaz sezonunun etkisiyle arsa yatırımlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik'in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, fiyatlara da yansımaya başladı” diyerek yeni yatırım adreslerine dikkat çekti.Arazi alırken bu uyarılara dikkatHiçdurmaz, arazi alacak yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:“Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı.”
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marmara depremi, marmara denizi, i̇stanbul depremi, arsa, kira, kira bedeli

Deprem sonrası İstanbul'da gayrimenkul haritası değişti: Fay hattından uzak bu 5 ilçe aranıyor

09:51 16.05.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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23 Nisan Marmara depremi sonrası İstanbul'da gayrimenkul dengeleri değişti. Ev arayanlar artık kuzeye yöneliyor; Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy öne çıkıyor. Bu eğilim arsa piyasasını da hareketlendirdi. Özellikle Sakarya ve Bilecik bölgelerinde ciddi artış yaşanıyor.
Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki konut tercihlerini kökten etkiledi. Ev arayan vatandaşlar, artık güneydeki ilçelerden uzak durarak fay hattına uzak ve zemini sağlam kuzey ilçelere yöneliyor.

5 i̇lçeye yoğun i̇lgi: Kuzeyde yeni gözde bölgeler

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:

“Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor.

Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyor

Fiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler için Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller veriyor” diyerek Başakşehir ve Çekmeköy’e olan ilginin neden arttığını vurguladı.

İlçe i̇lçe ortalama kira fiyatları

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin son verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaştı. Ancak ilçe bazında rakamlar büyük farklılıklar gösteriyor:

İlçe

Ortalama Kira (TL)

Esenyurt

16.000

Sultangazi

17.500

Arnavutköy

18.000

Çatalca

20.000

Silivri

20.000

Sarıyer

55.000

Kadıköy

55.000

Beşiktaş

50.000

Zeytinburnu

43.000

Bakırköy

42.000

Eyüpsultan

35.000

Başakşehir

30.000

Beykoz

29.000

Çekmeköy

28.000

Arsa piyasasında da büyük hareketlilik

Deprem ve yaz sezonunun etkisiyle arsa yatırımlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik'in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, fiyatlara da yansımaya başladı” diyerek yeni yatırım adreslerine dikkat çekti.

Arazi alırken bu uyarılara dikkat

Hiçdurmaz, arazi alacak yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:
Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı.”
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