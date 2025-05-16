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Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon TL dolandırıldı: Olayda 7 kişi tutuklandı
Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon TL dolandırıldı: Olayda 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., dolandırıcıların 'terör soruşturmasına karıştınız' yalanıyla Kasım 2024 - Ocak 2025... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'de emekli öğretmen A.T., terör soruşturması yalanıyla 25 milyon TL dolandırıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., telefonla arayan dolandırıcıların “terör soruşturmasına karıştınız” yalanına inanarak yaklaşık 25 milyon TL’sini kaybetti. Dolandırıcılar, Kasım 2024 - Ocak 2025 arasında A.T.’yi defalarca arayarak korkuttu ve sözde soruşturmanın gizliliği nedeniyle kimseyle paylaşmaması gerektiğini söyledi.Dolandırıcılar, yaşlı adamdan parayı güvence altına almak bahanesiyle farklı tarihlerde altı kez toplamda 25 milyon TL teslim almayı başardı. A.T., her seferinde başka bir kişiye para verdiğini belirtti. Ancak zamanla dolandırıldığından şüphelenerek durumu polise bildirdi.Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı. 29 Ocak 2025’te son 4 milyon TL’yi teslim almak için A.T.’nin evine gelen 25 yaşındaki şüpheli T.E., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, çetenin diğer üyelerini tespit etmek için Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli (A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K., O.Ş.) yakalandı. 7 şüpheli tutuklanırken, K.K. adli kontrolle, O.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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çanakkale, ayvacık, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği

Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon TL dolandırıldı: Olayda 7 kişi tutuklandı

22:49 16.05.2025
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., dolandırıcıların 'terör soruşturmasına karıştınız' yalanıyla Kasım 2024 - Ocak 2025 arasında 6 taksitle 25 milyon TL birikimini kaybetti. Dolandırıldığını fark eden A.T.'nin polise başvurması üzerine 7 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de emekli öğretmen A.T., terör soruşturması yalanıyla 25 milyon TL dolandırıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., telefonla arayan dolandırıcıların “terör soruşturmasına karıştınız” yalanına inanarak yaklaşık 25 milyon TL’sini kaybetti. Dolandırıcılar, Kasım 2024 - Ocak 2025 arasında A.T.’yi defalarca arayarak korkuttu ve sözde soruşturmanın gizliliği nedeniyle kimseyle paylaşmaması gerektiğini söyledi.
Dolandırıcılar, yaşlı adamdan parayı güvence altına almak bahanesiyle farklı tarihlerde altı kez toplamda 25 milyon TL teslim almayı başardı. A.T., her seferinde başka bir kişiye para verdiğini belirtti. Ancak zamanla dolandırıldığından şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı. 29 Ocak 2025’te son 4 milyon TL’yi teslim almak için A.T.’nin evine gelen 25 yaşındaki şüpheli T.E., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, çetenin diğer üyelerini tespit etmek için Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli (A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K., O.Ş.) yakalandı. 7 şüpheli tutuklanırken, K.K. adli kontrolle, O.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Burcu Biricik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
YAŞAM
Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'
9 Mayıs, 11:31
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