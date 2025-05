https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/canakkalede-emekli-ogretmen-25-milyon-tl-dolandirildi-olayda-7-kisi-tutuklandi-1096292890.html

Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon TL dolandırıldı: Olayda 7 kişi tutuklandı

Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon TL dolandırıldı: Olayda 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., dolandırıcıların 'terör soruşturmasına karıştınız' yalanıyla Kasım 2024 - Ocak 2025... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T22:49+0300

2025-05-16T22:49+0300

2025-05-16T22:49+0300

türki̇ye

çanakkale

ayvacık

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096292592_0:315:2967:1984_1920x0_80_0_0_c0b80e83a1e927eb68c765bf5ef28125.jpg

Çanakkale'de emekli öğretmen A.T., terör soruşturması yalanıyla 25 milyon TL dolandırıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen A.T., telefonla arayan dolandırıcıların “terör soruşturmasına karıştınız” yalanına inanarak yaklaşık 25 milyon TL’sini kaybetti. Dolandırıcılar, Kasım 2024 - Ocak 2025 arasında A.T.’yi defalarca arayarak korkuttu ve sözde soruşturmanın gizliliği nedeniyle kimseyle paylaşmaması gerektiğini söyledi.Dolandırıcılar, yaşlı adamdan parayı güvence altına almak bahanesiyle farklı tarihlerde altı kez toplamda 25 milyon TL teslim almayı başardı. A.T., her seferinde başka bir kişiye para verdiğini belirtti. Ancak zamanla dolandırıldığından şüphelenerek durumu polise bildirdi.Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlattı. 29 Ocak 2025’te son 4 milyon TL’yi teslim almak için A.T.’nin evine gelen 25 yaşındaki şüpheli T.E., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, çetenin diğer üyelerini tespit etmek için Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli (A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K., O.Ş.) yakalandı. 7 şüpheli tutuklanırken, K.K. adli kontrolle, O.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html

türki̇ye

çanakkale

ayvacık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, ayvacık, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği