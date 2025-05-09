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Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'
Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi verdiği iddiasıyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı sosyal medya hesabından... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T11:31+0300
2025-05-09T11:31+0300
yaşam
burcu biricik
dolandırıcılık
dava
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Son dönemde ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, sosyal medyada adını ve fotoğraflarını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan sahte profillere karşı sesini yükseltti. Oyuncu, takipçilerini bu tarz içeriklere itibar etmemeleri konusunda uyardı.'Adımı kullanarak bahis sitelerinde yatırım tavsiyesi veriyorlar'36 yaşındaki ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis siteleri, birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım.”Biricik, bu tür paylaşımlara güvenen insanlar olduğunu gördüğü için açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek, şunları söyledi:“Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz.”Yasal süreç başlatılacakOyuncu, adı kullanılarak yapılan tüm yanıltıcı içerikler için yasal süreci başlatacağını duyurdu. Bu açıklamasıyla birlikte dolandırıcılara karşı hukuki mücadele başlatacağını ilan eden Biricik, sosyal medya kullanıcılarını da uyardı:“Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin.”
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burcu biricik, dolandırıcılık, dava
burcu biricik, dolandırıcılık, dava

Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'

11:31 09.05.2025
© FotoğrafBurcu Biricik
Burcu Biricik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi verdiği iddiasıyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı sosyal medya hesabından sert bir uyarıda bulundu. “Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz” diyen Biricik, yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Son dönemde ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, sosyal medyada adını ve fotoğraflarını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan sahte profillere karşı sesini yükseltti. Oyuncu, takipçilerini bu tarz içeriklere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

'Adımı kullanarak bahis sitelerinde yatırım tavsiyesi veriyorlar'

36 yaşındaki ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis siteleri, birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım.”
Biricik, bu tür paylaşımlara güvenen insanlar olduğunu gördüğü için açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz.”

Yasal süreç başlatılacak

Oyuncu, adı kullanılarak yapılan tüm yanıltıcı içerikler için yasal süreci başlatacağını duyurdu. Bu açıklamasıyla birlikte dolandırıcılara karşı hukuki mücadele başlatacağını ilan eden Biricik, sosyal medya kullanıcılarını da uyardı:
“Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin.”
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