https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/yunan-adalarina-tatile-gideceklere-kotu-haber-kapida-vizeye-yuzde-42-zam-geldi-1096244094.html

Yunan adalarına tatile gideceklere kötü haber: Kapıda vizeye yüzde 42 zam geldi

Yunan adalarına tatile gideceklere kötü haber: Kapıda vizeye yüzde 42 zam geldi

Sputnik Türkiye

Yunan adaları için kapıda verilen vizelere zam geldi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T12:07+0300

2025-05-15T12:07+0300

2025-05-15T12:10+0300

yaşam

türkiye

yunanistan

kapıda vize

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Türkiye'den Yunanistan adalarına gitmek isteyenler için kötü haber geldi. 60 Euro olan kapıda vize uygulamasına yüzde 42 zam geldi ve kapıda vize ücreti 85 Euro'ya yükseldi. Belirli Yunan adalarına Türkiye'den kolay seyahat etmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması geçen yıl hayata geçmişti. Bu yıl 12 adayı kapsayacak şekilde genişletilen kapıda vize ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 60 Euro olan ücret 85 Euro'ya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, 18 yaş altındaki çocuklar için ise ücret 20 euro olarak belirlendi. Ancak vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücret iade edilmiyor.Kapıda vize ile kaç gün kalınabiliyor?Kapıda vize, yalnızca başvuru yapılan adaya tek giriş hakkı tanıyor ve en fazla 6 gece 7 gün konaklama imkânı sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html

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