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Yunan adalarına tatile gideceklere kötü haber: Kapıda vizeye yüzde 42 zam geldi
Yunan adalarına tatile gideceklere kötü haber: Kapıda vizeye yüzde 42 zam geldi
Sputnik Türkiye
Yunan adaları için kapıda verilen vizelere zam geldi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:07+0300
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türkiye
yunanistan
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Türkiye'den Yunanistan adalarına gitmek isteyenler için kötü haber geldi. 60 Euro olan kapıda vize uygulamasına yüzde 42 zam geldi ve kapıda vize ücreti 85 Euro'ya yükseldi. Belirli Yunan adalarına Türkiye'den kolay seyahat etmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması geçen yıl hayata geçmişti. Bu yıl 12 adayı kapsayacak şekilde genişletilen kapıda vize ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 60 Euro olan ücret 85 Euro'ya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, 18 yaş altındaki çocuklar için ise ücret 20 euro olarak belirlendi. Ancak vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücret iade edilmiyor.Kapıda vize ile kaç gün kalınabiliyor?Kapıda vize, yalnızca başvuru yapılan adaya tek giriş hakkı tanıyor ve en fazla 6 gece 7 gün konaklama imkânı sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html
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türkiye, yunanistan, kapıda vize
türkiye, yunanistan, kapıda vize

Yunan adalarına tatile gideceklere kötü haber: Kapıda vizeye yüzde 42 zam geldi

12:07 15.05.2025 (güncellendi: 12:10 15.05.2025)
© AA / Suat SalgınRamazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA / Suat Salgın
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Yunan adaları için kapıda verilen vizelere zam geldi.
Türkiye'den Yunanistan adalarına gitmek isteyenler için kötü haber geldi. 60 Euro olan kapıda vize uygulamasına yüzde 42 zam geldi ve kapıda vize ücreti 85 Euro'ya yükseldi.
Belirli Yunan adalarına Türkiye'den kolay seyahat etmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması geçen yıl hayata geçmişti. Bu yıl 12 adayı kapsayacak şekilde genişletilen kapıda vize ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 60 Euro olan ücret 85 Euro'ya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, 18 yaş altındaki çocuklar için ise ücret 20 euro olarak belirlendi. Ancak vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücret iade edilmiyor.

Kapıda vize ile kaç gün kalınabiliyor?

Kapıda vize, yalnızca başvuru yapılan adaya tek giriş hakkı tanıyor ve en fazla 6 gece 7 gün konaklama imkânı sağlıyor.

Yunan Adalarına Deniz Seferleri Tarifesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunan adalarına yaz sezonu sefer tarifesini açıkladı:

Seferihisar – Samos: 40 Euro

Kuşadası – Samos: 55 Euro

Dikili – Midilli: 45 Euro


Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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