https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html

Ege adalarına 'kapıda vize' uygulaması 1 Nisan'da başlıyor: Hangi adalara gidilebilecek?

Ege adalarına 'kapıda vize' uygulaması 1 Nisan'da başlıyor: Hangi adalara gidilebilecek?

Sputnik Türkiye

Türk vatandaşlarının kapıda vize uygulamasıyla gidebileceği ada sayısı yükseldi

2025-03-21T10:58+0300

2025-03-21T10:58+0300

2025-03-21T10:58+0300

türki̇ye

ege adaları

kapıda vize

yunanistan

vize

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Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın Ege adaları ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına ve aile üyelerine yönelik Ege adalarına yönelik kısa süreli vize programının (Kapıda Vize) 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Diplomatik kaynaklar, yenilemenin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı işlemler sonucunda yapıldığını belirtti. Kapıda vize uygulamasının Kilimli (Kalimnos), Kızılhisarlı (Kastelorizo), İstanköy ( Kos), Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam ( Samos), Sömbeki (Simi) ve Sakız adalarını kapsadığı belirtildi. İki ada daha eklenecekSözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi.Kapıda vize kaç günlük alınabiliyor?Kapıda vize uygulaması 7 gün süreli olacak ve adaların limanlarındaki giriş noktalarında verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/ege-adalarindaki-sismik-hareketlilik-nedeniyle-turistler-rotayi-turkiyeye-cevirdi-1094538926.html

türki̇ye

ege adaları

yunanistan

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