https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html
Ege adalarına 'kapıda vize' uygulaması 1 Nisan'da başlıyor: Hangi adalara gidilebilecek?
Ege adalarına 'kapıda vize' uygulaması 1 Nisan'da başlıyor: Hangi adalara gidilebilecek?
Sputnik Türkiye
Türk vatandaşlarının kapıda vize uygulamasıyla gidebileceği ada sayısı yükseldi
2025-03-21T10:58+0300
2025-03-21T10:58+0300
2025-03-21T10:58+0300
türki̇ye
ege adaları
kapıda vize
yunanistan
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Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın Ege adaları ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına ve aile üyelerine yönelik Ege adalarına yönelik kısa süreli vize programının (Kapıda Vize) 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Diplomatik kaynaklar, yenilemenin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı işlemler sonucunda yapıldığını belirtti. Kapıda vize uygulamasının Kilimli (Kalimnos), Kızılhisarlı (Kastelorizo), İstanköy ( Kos), Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam ( Samos), Sömbeki (Simi) ve Sakız adalarını kapsadığı belirtildi. İki ada daha eklenecekSözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi.Kapıda vize kaç günlük alınabiliyor?Kapıda vize uygulaması 7 gün süreli olacak ve adaların limanlarındaki giriş noktalarında verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/ege-adalarindaki-sismik-hareketlilik-nedeniyle-turistler-rotayi-turkiyeye-cevirdi-1094538926.html
türki̇ye
ege adaları
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Ege adalarına 'kapıda vize' uygulaması 1 Nisan'da başlıyor: Hangi adalara gidilebilecek?
Yunanistan'ın Ege adalarının Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 1 Nisan'da başlayacak. Geçen yıl 10 adaya izin verilirken bu yıl iki ada daha eklendi.
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın Ege adaları ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına ve aile üyelerine yönelik Ege adalarına yönelik kısa süreli vize programının (Kapıda Vize) 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Diplomatik kaynaklar, yenilemenin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı işlemler sonucunda yapıldığını belirtti. Kapıda vize uygulamasının Kilimli (Kalimnos), Kızılhisarlı (Kastelorizo), İstanköy ( Kos), Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam ( Samos), Sömbeki (Simi) ve Sakız adalarını kapsadığı belirtildi.
Sözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi.
Kapıda vize kaç günlük alınabiliyor?
Kapıda vize uygulaması 7 gün süreli olacak ve adaların limanlarındaki giriş noktalarında verilecek.