https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/mahmut-uslu-fenerbahce-baskan-adayi-olacagini-acikladi-i-want-to-be-president-of-fenerbahce-1096261652.html
Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'
Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Uslu, İngilizce konuşarak adaylığını duyururken... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T21:13+0300
2025-05-15T21:13+0300
2025-05-15T21:13+0300
spor
mahmut uslu
fenerbahçe
ali koç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
tarihi maç
maç yayını
tff merkez hakem kurulu
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Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u eleştiren Mahmut Uslu, kulübün mevcut durumunu değerlendirerek Koç’un görevi bırakması gerektiğini belirtti. Uslu “Ali Koç’un artık görevi devretmesi Fenerbahçe’nin geleceği açısından önemlidir. Başkanlığa adayım diyorum. Alın İngilizce'de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe” ifadelerini kullanarak kararlılığını vurguladı.Kulübün geçmişte elde ettiği başarıların altını çizen Mahmut Uslu, başkan olması halinde Fenerbahçe’yi yeniden sportif ve ekonomik anlamda güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini söyledi.
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mahmut uslu, fenerbahçe, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff süper kupa, tff kulüp lisans kurulu
mahmut uslu, fenerbahçe, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff süper kupa, tff kulüp lisans kurulu
Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Uslu, İngilizce konuşarak adaylığını duyururken, mevcut Başkan Ali Koç’un görevi bırakması gerektiğini savundu. Uslu’nun çıkışı, kulüpte yaklaşan seçim süreci öncesi dikkat çekti.
Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u eleştiren Mahmut Uslu, kulübün mevcut durumunu değerlendirerek Koç’un görevi bırakması gerektiğini belirtti. Uslu “Ali Koç’un artık görevi devretmesi Fenerbahçe’nin geleceği açısından önemlidir. Başkanlığa adayım diyorum. Alın İngilizce'de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe” ifadelerini kullanarak kararlılığını vurguladı.
Kulübün geçmişte elde ettiği başarıların altını çizen Mahmut Uslu, başkan olması halinde Fenerbahçe’yi yeniden sportif ve ekonomik anlamda güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini söyledi.