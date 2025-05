https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/mahmut-uslu-fenerbahce-baskan-adayi-olacagini-acikladi-i-want-to-be-president-of-fenerbahce-1096261652.html

Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'

Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Uslu, İngilizce konuşarak adaylığını duyururken... 15.05.2025

Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u eleştiren Mahmut Uslu, kulübün mevcut durumunu değerlendirerek Koç’un görevi bırakması gerektiğini belirtti. Uslu “Ali Koç’un artık görevi devretmesi Fenerbahçe’nin geleceği açısından önemlidir. Başkanlığa adayım diyorum. Alın İngilizce'de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe” ifadelerini kullanarak kararlılığını vurguladı.Kulübün geçmişte elde ettiği başarıların altını çizen Mahmut Uslu, başkan olması halinde Fenerbahçe’yi yeniden sportif ve ekonomik anlamda güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini söyledi.

