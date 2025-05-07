https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mourinhonun-sozlesme-detaylari-ortaya-cikti-baska-takimla-anlassa-bile-fenerbahce-15-milyon-euro-1096037622.html

Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı: Başka takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek

Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı: Başka takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı. Maddede Mourinho'nun başka bir takımla anlaşması halinde dahi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T18:14+0300

2025-05-07T18:14+0300

2025-05-07T18:15+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

sözleşme

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

teknik direktör

ali koç

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Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılsa ve başka bir takımla anlaşsa bile 15 milyon euro tazminat alacağı ortaya çıktı.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir tazminat maddesi gündeme geldi. Ligde alınan kötü sonuçlar ve Beşiktaş mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağında olan Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Hürriyet’in haberine göre, Portekizli çalıştırıcının ayrılarak başka bir kulüple anlaşma sağlasa dahi Fenerbahçe'den 15 milyon euro alacağı ifade edildi. Bu madde nedeniyle Mourinho’nun sözleşmesinin kulüp için ciddi bir mali yük oluşturduğu, kendi isteğiyle istifa etmesi halinde ise tazminat ödenmeyeceği açıklandı.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jose mourinho, sözleşme, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör, ali koç