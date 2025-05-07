https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mourinhonun-sozlesme-detaylari-ortaya-cikti-baska-takimla-anlassa-bile-fenerbahce-15-milyon-euro-1096037622.html
Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı: Başka takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek
Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı: Başka takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı. Maddede Mourinho'nun başka bir takımla anlaşması halinde dahi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T18:14+0300
2025-05-07T18:14+0300
2025-05-07T18:15+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
sözleşme
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
teknik direktör
ali koç
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Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılsa ve başka bir takımla anlaşsa bile 15 milyon euro tazminat alacağı ortaya çıktı.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir tazminat maddesi gündeme geldi. Ligde alınan kötü sonuçlar ve Beşiktaş mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağında olan Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Hürriyet’in haberine göre, Portekizli çalıştırıcının ayrılarak başka bir kulüple anlaşma sağlasa dahi Fenerbahçe'den 15 milyon euro alacağı ifade edildi. Bu madde nedeniyle Mourinho’nun sözleşmesinin kulüp için ciddi bir mali yük oluşturduğu, kendi isteğiyle istifa etmesi halinde ise tazminat ödenmeyeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/acun-ilicali-mourinhonun-fenerbahceden-ayrilacagi-iddiasina-yanit-verdi-1095941342.html
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fenerbahçe, jose mourinho, sözleşme, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör, ali koç
fenerbahçe, jose mourinho, sözleşme, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, teknik direktör, ali koç
Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı: Başka takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek
18:14 07.05.2025 (güncellendi: 18:15 07.05.2025)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı. Maddede Mourinho'nun başka bir takımla anlaşması halinde dahi Fenerbahçe'den 15 milyon euro tazminat alacağı belirtildi.
Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılsa ve başka bir takımla anlaşsa bile 15 milyon euro tazminat alacağı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde dikkat çeken bir tazminat maddesi gündeme geldi. Ligde alınan kötü sonuçlar ve Beşiktaş mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağında olan Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olmuştu.
Hürriyet’in haberine göre, Portekizli çalıştırıcının ayrılarak başka bir kulüple anlaşma sağlasa dahi Fenerbahçe'den 15 milyon euro alacağı ifade edildi. Bu madde nedeniyle Mourinho’nun sözleşmesinin kulüp için ciddi bir mali yük oluşturduğu, kendi isteğiyle istifa etmesi halinde ise tazminat ödenmeyeceği açıklandı.