https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-trabzonsporu-3-0-yenerek-turkiye-kupasinin-sahibi-oldu-1096231962.html

Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle kupayı müzesine götürdü. Osimhen, attığı gollerle sezonda 35... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T22:49+0300

2025-05-14T22:49+0300

2025-05-14T22:57+0300

spor

galatasaray

trabzonspor

türkiye

ziraat türkiye kupası

türkiye ziraat kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939679_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_01777911721c601c407eaa6fb5fa7f5e.jpg

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı müzesine götürdü.Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'la karşılaştı. Müsabakada Barış Alper Yılmaz, maçın ilk yarısında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken Victor Osimhen, ikinci yarıda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.Nijeryalı forvet Osimhen, bu gollerle sezondaki gol sayısını 35'e yükselterek, Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. Mario Jardel'in 34 golle elinde tuttuğu rekor ise geride kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-ile-trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-karsilasiyor-muhtemel-11ler-belli-oldu-1096226697.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, trabzonspor, türkiye, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, tarihi maç, maç yayını