https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-trabzonsporu-3-0-yenerek-turkiye-kupasinin-sahibi-oldu-1096231962.html
Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle kupayı müzesine götürdü. Osimhen, attığı gollerle sezonda 35... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T22:49+0300
2025-05-14T22:49+0300
2025-05-14T22:57+0300
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı müzesine götürdü.Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'la karşılaştı. Müsabakada Barış Alper Yılmaz, maçın ilk yarısında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken Victor Osimhen, ikinci yarıda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.Nijeryalı forvet Osimhen, bu gollerle sezondaki gol sayısını 35'e yükselterek, Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. Mario Jardel'in 34 golle elinde tuttuğu rekor ise geride kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-ile-trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-karsilasiyor-muhtemel-11ler-belli-oldu-1096226697.html
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galatasaray, trabzonspor, türkiye, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, tarihi maç, maç yayını
Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
22:49 14.05.2025 (güncellendi: 22:57 14.05.2025)
Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle kupayı müzesine götürdü. Osimhen, attığı gollerle sezonda 35 gole ulaşarak Mario Jardel'in rekorunu geride bıraktı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kupayı müzesine götürdü.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'la karşılaştı. Müsabakada Barış Alper Yılmaz, maçın ilk yarısında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken Victor Osimhen, ikinci yarıda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.
Nijeryalı forvet Osimhen, bu gollerle sezondaki gol sayısını 35'e yükselterek, Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. Mario Jardel'in 34 golle elinde tuttuğu rekor ise geride kaldı.