https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/belediyelerde-yetki-paylasimi--erdogan-yeni-bir-duzene-kavusturulmasi-kacinilmaz-hale-gelmistir-1096226382.html
Belediyelerde yetki paylaşımı | Erdoğan: Yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir
Belediyelerde yetki paylaşımı | Erdoğan: Yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir
Sputnik Türkiye
erdoğan son dakika
2025-05-14T17:20+0300
2025-05-14T17:20+0300
2025-05-14T17:20+0300
poli̇ti̇ka
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısında yerel yönetimlere dair önemli mesajlar ve değişim sinyali verdi. 'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'İstanbul belediyesindeki soruşturmaya dikkat çeken Erdoğan, sisteme yönelik eleştirilerde bulundu:Büyükşehir ve ilçe belediye arasında yetki paylaşımıBüyükşehir belediyelerinde, en azından Ankara, İstanbul ve Kocaeli dışındakilerde karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesinin yer aldığını belirten Erdoğan, merkeze yüzlerce kilometre uzaktaki bir ilçenin mezarlığından parkına, suyundan temizliğine kadar mahallinde yürütülmesi gereken hizmetleri koordine etmenin kolay olmadığını, bunun için büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.Belediyelerde yetki karmaşasıBüyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşasının, bazen çatışma noktasına kadar gelebildiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler de ekranlarda rastladınız; farklı partilere mensup büyükşehir belediyesi zabıtaları ile ilçe belediyesi zabıtaları, herhangi bir konuda kavgaya varan gerilimler yaşayabiliyor. Bu tür rahatsız edici görüntülerin önüne geçebilmek için yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır." dedi.Kentsel dönüşümde yetki karmaşasıMerkezi yönetim kurumu, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının bir diğer örneğinin de kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, yetkilerin netleştirilmesinin, görevini yerine getirmeyenlerle ilgili zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesinin şart olduğunu ifade etti.'Yetki sahibi, ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız'Büyükşehir olmayan şehirlerin mevcut yönetim yapılarının, sorunların çözümünü ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
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erdoğan belediye, erdoğan belediye açıklama, erdoğan son dakika
erdoğan belediye, erdoğan belediye açıklama, erdoğan son dakika
Belediyelerde yetki paylaşımı | Erdoğan: Yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yetki paylaşımı konusunda pürüzler ortaya çıktığını söyledi ve "Geldiğimiz noktada, yerel yönetimler ve bu çerçevede belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısında yerel yönetimlere dair önemli mesajlar ve değişim sinyali verdi.
'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'
İstanbul belediyesindeki soruşturmaya dikkat çeken Erdoğan, sisteme yönelik eleştirilerde bulundu:
"Dolayısıyla, bu konudaki yaklaşımımız kesinlikle parti odaklı değil, tamamen sistem merkezlidir. Geldiğimiz noktada, yerel yönetimler ve bu çerçevede belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir."
Büyükşehir ve ilçe belediye arasında yetki paylaşımı
Büyükşehir belediyelerinde, en azından Ankara, İstanbul ve Kocaeli dışındakilerde karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesinin yer aldığını belirten Erdoğan, merkeze yüzlerce kilometre uzaktaki bir ilçenin mezarlığından parkına, suyundan temizliğine kadar mahallinde yürütülmesi gereken hizmetleri koordine etmenin kolay olmadığını, bunun için büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.
Belediyelerde yetki karmaşası
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşasının, bazen çatışma noktasına kadar gelebildiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler de ekranlarda rastladınız; farklı partilere mensup büyükşehir belediyesi zabıtaları ile ilçe belediyesi zabıtaları, herhangi bir konuda kavgaya varan gerilimler yaşayabiliyor. Bu tür rahatsız edici görüntülerin önüne geçebilmek için yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır." dedi.
Kentsel dönüşümde yetki karmaşası
Merkezi yönetim kurumu, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının bir diğer örneğinin de kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, yetkilerin netleştirilmesinin, görevini yerine getirmeyenlerle ilgili zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesinin şart olduğunu ifade etti.
'Yetki sahibi, ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız'
Büyükşehir olmayan şehirlerin mevcut yönetim yapılarının, sorunların çözümünü ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Altyapıdan ulaşıma, atık yönetiminden suya kadar pek çok alanı kapsayan bu sorunların üstesinden gelinmesi için, bu şehirlerimizle ilgili yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Aynı şekilde, bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanmasının da gözden geçirilmesi icap ediyor. Yetki sahibi ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız. Bunun için vali ve kaymakamlarımızın koordinasyon görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve kendi topladıkları mali kaynakların daha etkin denetimi için, bir tarafı yerel dinamiklere, diğer tarafı ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır. Bilhassa imar düzenlemeleri en baştan sağlıklı bir şekilde yapılmalı, daha sonraki değişiklikler, şehrin dinamiklerine dayalı istisnai işlemler haline gelmelidir. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Aksi halde, önce takdirle başlayan, sonra kayırmaya, sonra istismara dönüşen süreçlerin tekrar tekrar yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Terör örgütünün kendini feshinin ardından siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz."