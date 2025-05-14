https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/belediyelerde-yetki-paylasimi--erdogan-yeni-bir-duzene-kavusturulmasi-kacinilmaz-hale-gelmistir-1096226382.html

Belediyelerde yetki paylaşımı | Erdoğan: Yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir

Belediyelerde yetki paylaşımı | Erdoğan: Yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir

Sputnik Türkiye

erdoğan son dakika

2025-05-14T17:20+0300

2025-05-14T17:20+0300

2025-05-14T17:20+0300

poli̇ti̇ka

belediye

i̇stanbul

kocaeli

ankara

ilçe

yönetim

i̇bb

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısında yerel yönetimlere dair önemli mesajlar ve değişim sinyali verdi. 'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'İstanbul belediyesindeki soruşturmaya dikkat çeken Erdoğan, sisteme yönelik eleştirilerde bulundu:Büyükşehir ve ilçe belediye arasında yetki paylaşımıBüyükşehir belediyelerinde, en azından Ankara, İstanbul ve Kocaeli dışındakilerde karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesinin yer aldığını belirten Erdoğan, merkeze yüzlerce kilometre uzaktaki bir ilçenin mezarlığından parkına, suyundan temizliğine kadar mahallinde yürütülmesi gereken hizmetleri koordine etmenin kolay olmadığını, bunun için büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.Belediyelerde yetki karmaşasıBüyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşasının, bazen çatışma noktasına kadar gelebildiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler de ekranlarda rastladınız; farklı partilere mensup büyükşehir belediyesi zabıtaları ile ilçe belediyesi zabıtaları, herhangi bir konuda kavgaya varan gerilimler yaşayabiliyor. Bu tür rahatsız edici görüntülerin önüne geçebilmek için yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır." dedi.Kentsel dönüşümde yetki karmaşasıMerkezi yönetim kurumu, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının bir diğer örneğinin de kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, yetkilerin netleştirilmesinin, görevini yerine getirmeyenlerle ilgili zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesinin şart olduğunu ifade etti.'Yetki sahibi, ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız'Büyükşehir olmayan şehirlerin mevcut yönetim yapılarının, sorunların çözümünü ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

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