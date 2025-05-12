https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/kentsel-donusumde-sona-gelindi-bakan-kurum-evlerine-yerlesenleri-paylasti-1096138414.html
Kentsel dönüşümde sona gelindi: Bakan Kurum evlerine yerleşenleri paylaştı
Kentsel dönüşümde sona gelindi: Bakan Kurum evlerine yerleşenleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşümde evleri yenilenen kişilerin... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T08:06+0300
2025-05-12T08:06+0300
2025-05-12T08:06+0300
yaşam
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
kentsel dönüşüm
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İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi iş birliğinde, Emlak Konut tarafından yürütülen projenin ilk 3 etabı tamamlandı.Projede bugüne kadar 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde sürdürülen 4. etap çalışmaları kapsamında ise 743 konut ve 37 iş yerinin yapımı devam ediyor.'Devletine güvendi, hayatı değişti'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Kurum ayrıca 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarını önümüzdeki ay teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karadeniz-detayiyla-sasirtti-istanbul-depremi-sonrasi-ilce-ilce-konut-fiyatlari-1096048722.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, kentsel dönüşüm
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşümde sona gelindi: Bakan Kurum evlerine yerleşenleri paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşümde evleri yenilenen kişilerin görüntüsünü paylaşarak "Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor" dedi. İstanbul Tozkoparan'daki projede sona gelindi.
İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi iş birliğinde, Emlak Konut tarafından yürütülen projenin ilk 3 etabı tamamlandı.
Projede bugüne kadar 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde sürdürülen 4. etap çalışmaları kapsamında ise 743 konut ve 37 iş yerinin yapımı devam ediyor.
'Devletine güvendi, hayatı değişti'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim.”
Bakan Kurum ayrıca 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarını önümüzdeki ay teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.