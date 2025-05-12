https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/kentsel-donusumde-sona-gelindi-bakan-kurum-evlerine-yerlesenleri-paylasti-1096138414.html

Kentsel dönüşümde sona gelindi: Bakan Kurum evlerine yerleşenleri paylaştı

Kentsel dönüşümde sona gelindi: Bakan Kurum evlerine yerleşenleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşümde evleri yenilenen kişilerin... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T08:06+0300

2025-05-12T08:06+0300

2025-05-12T08:06+0300

yaşam

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

kentsel dönüşüm

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İstanbul Güngören’de bulunan Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi iş birliğinde, Emlak Konut tarafından yürütülen projenin ilk 3 etabı tamamlandı.Projede bugüne kadar 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde sürdürülen 4. etap çalışmaları kapsamında ise 743 konut ve 37 iş yerinin yapımı devam ediyor.'Devletine güvendi, hayatı değişti'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Kurum ayrıca 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarını önümüzdeki ay teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, kentsel dönüşüm