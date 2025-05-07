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İBB operasyonu: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İBB operasyonu: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T11:51+0300

2025-05-07T11:51+0300

2025-05-07T11:51+0300

türki̇ye

operasyon

murat gülibrahimoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.İBB'ye yönelik soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.Hesaplarına el konduSoruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.Mal varlığına el konulduŞüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

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operasyon, murat gülibrahimoğlu