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İBB operasyonu: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İBB operasyonu: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T11:51+0300
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türki̇ye
operasyon
murat gülibrahimoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.İBB'ye yönelik soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.Hesaplarına el konduSoruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.Mal varlığına el konulduŞüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/istanbul-emniyet-mudurlugunden-selcuk-tengioglunun-ekrem-imamogluna-suikast-ihbari-hakkinda-1095994902.html
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operasyon, murat gülibrahimoğlu
operasyon, murat gülibrahimoğlu

İBB operasyonu: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

11:51 07.05.2025
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İBB'ye yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Hesaplarına el kondu

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

Mal varlığına el konuldu

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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