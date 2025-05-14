https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/abd-turkiyeye-225-milyon-dolarlik-havadan-havaya-fuze-satisini-onayladi-1096231859.html
ABD, Türkiye’ye 225 milyon dolarlık havadan havaya füze satışını onayladı
ABD, Türkiye’ye 225 milyon dolarlık havadan havaya füze satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’ye 225 milyon dolarlık gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze (AMRAAM) satışının onaylandığını duyurdu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T22:40+0300
2025-05-14T22:40+0300
2025-05-14T22:40+0300
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abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti
abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti
ABD, Türkiye’ye 225 milyon dolarlık havadan havaya füze satışını onayladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’ye 225 milyon dolarlık gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze (AMRAAM) satışının onaylandığını duyurdu.