https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yunan-basini-macron-ile-micotakis-turkiyeye-meteor-fuze-satisini-gorustu-1093524457.html

Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü

Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü

Sputnik Türkiye

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak. Öte yandan Yunan basını, ikilinin 4 Şubat Salı günü... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:35+0300

2025-02-10T10:35+0300

2025-02-10T10:35+0300

dünya

emmanuel macron

f-35

meteor füzesi

kiryakos miçotakis

gripen

eurofighter

eurofighter typhoon

rafale savaş uçakları

fransız rafale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093524504_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_462c233cf11a76ef88f648b93efc66ad.jpg

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Paris'ta başlayacak ve 5 bin yapay zeka uzmanının katılacağı zirve için Paris'e gitti. Başbakan Miçotakis'in Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunanistan medya organı Ekathimerini, iki liderin 4 Şubat'ta Brüksel'de bir araya geldiğini belirterek "İkili, radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını görüştü" ifadelerini kullandı. Meteor füzesi nedir?Çok ortaklı savunma şirketi MBDA İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç için ürettiği meteor, havadan havaya radar güdümlü füze olarak biliniyor. Hali hazırda İsveç Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Meteor füzesinin kullanılması için F-35, Eurofighter, Gripen ve Rafale savaş uçaklarında kullanılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/macrondan-trumpa-abyi-tehdit-etmek-yerine-oncelikli-sorunlarini-coz-1093525427.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, f-35, meteor füzesi, kiryakos miçotakis, gripen, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale savaş uçakları, fransız rafale