Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
1475 yıl hapisle yargılanan müteahhite tahliye
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yunan-basini-macron-ile-micotakis-turkiyeye-meteor-fuze-satisini-gorustu-1093524457.html
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü
Sputnik Türkiye
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak. Öte yandan Yunan basını, ikilinin 4 Şubat Salı günü... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:35+0300
2025-02-10T10:35+0300
dünya
emmanuel macron
f-35
meteor füzesi
kiryakos miçotakis
gripen
eurofighter
eurofighter typhoon
rafale savaş uçakları
fransız rafale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093524504_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_462c233cf11a76ef88f648b93efc66ad.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Paris'ta başlayacak ve 5 bin yapay zeka uzmanının katılacağı zirve için Paris'e gitti. Başbakan Miçotakis'in Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunanistan medya organı Ekathimerini, iki liderin 4 Şubat'ta Brüksel'de bir araya geldiğini belirterek "İkili, radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını görüştü" ifadelerini kullandı. Meteor füzesi nedir?Çok ortaklı savunma şirketi MBDA İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç için ürettiği meteor, havadan havaya radar güdümlü füze olarak biliniyor. Hali hazırda İsveç Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Meteor füzesinin kullanılması için F-35, Eurofighter, Gripen ve Rafale savaş uçaklarında kullanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/macrondan-trumpa-abyi-tehdit-etmek-yerine-oncelikli-sorunlarini-coz-1093525427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093524504_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_f77778ef54d66d57b146d07ff32925ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, f-35, meteor füzesi, kiryakos miçotakis, gripen, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale savaş uçakları, fransız rafale
emmanuel macron, f-35, meteor füzesi, kiryakos miçotakis, gripen, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale savaş uçakları, fransız rafale

Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü

10:35 10.02.2025
© AP Photo / Bertrand GuayYunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye füze satışını görüştü
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye füze satışını görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Bertrand Guay
Abone ol
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak. Öte yandan Yunan basını, ikilinin 4 Şubat Salı günü Brüksel'de 'radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını' görüştüğünü öne sürdü.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Paris'ta başlayacak ve 5 bin yapay zeka uzmanının katılacağı zirve için Paris'e gitti. Başbakan Miçotakis'in Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Yunanistan medya organı Ekathimerini, iki liderin 4 Şubat'ta Brüksel'de bir araya geldiğini belirterek "İkili, radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını görüştü" ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : MBDA web sitesiMeteor füzesi
Meteor füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
Meteor füzesi
© Fotoğraf : MBDA web sitesi

Meteor füzesi nedir?

Çok ortaklı savunma şirketi MBDA İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç için ürettiği meteor, havadan havaya radar güdümlü füze olarak biliniyor. Hali hazırda İsveç Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Meteor füzesinin kullanılması için F-35, Eurofighter, Gripen ve Rafale savaş uçaklarında kullanılabiliyor.
President Donald Trump and French President Emmanuel Macron participate in a joint press conference at the G-7 summit in Biarritz, France, Monday, Aug. 26, 2019. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
DÜNYA
Macron'dan Trump'a: AB'yi tehdit etmek yerine öncelikli sorunlarını çöz
10:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала