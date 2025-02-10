https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yunan-basini-macron-ile-micotakis-turkiyeye-meteor-fuze-satisini-gorustu-1093524457.html
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü
Sputnik Türkiye
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak. Öte yandan Yunan basını, ikilinin 4 Şubat Salı günü... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:35+0300
2025-02-10T10:35+0300
2025-02-10T10:35+0300
dünya
emmanuel macron
f-35
meteor füzesi
kiryakos miçotakis
gripen
eurofighter
eurofighter typhoon
rafale savaş uçakları
fransız rafale
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Paris'ta başlayacak ve 5 bin yapay zeka uzmanının katılacağı zirve için Paris'e gitti. Başbakan Miçotakis'in Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunanistan medya organı Ekathimerini, iki liderin 4 Şubat'ta Brüksel'de bir araya geldiğini belirterek "İkili, radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını görüştü" ifadelerini kullandı. Meteor füzesi nedir?Çok ortaklı savunma şirketi MBDA İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç için ürettiği meteor, havadan havaya radar güdümlü füze olarak biliniyor. Hali hazırda İsveç Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Meteor füzesinin kullanılması için F-35, Eurofighter, Gripen ve Rafale savaş uçaklarında kullanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/macrondan-trumpa-abyi-tehdit-etmek-yerine-oncelikli-sorunlarini-coz-1093525427.html
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emmanuel macron, f-35, meteor füzesi, kiryakos miçotakis, gripen, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale savaş uçakları, fransız rafale
emmanuel macron, f-35, meteor füzesi, kiryakos miçotakis, gripen, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale savaş uçakları, fransız rafale
Yunan basını: Macron ile Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füze satışını görüştü
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak. Öte yandan Yunan basını, ikilinin 4 Şubat Salı günü Brüksel'de 'radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını' görüştüğünü öne sürdü.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Paris'ta başlayacak ve 5 bin yapay zeka uzmanının katılacağı zirve için Paris'e gitti. Başbakan Miçotakis'in Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Yunanistan medya organı Ekathimerini, iki liderin 4 Şubat'ta Brüksel'de bir araya geldiğini belirterek "İkili, radar güdümlü, havadan havaya Meteor füzesinin Türkiye'ye olası satışını görüştü" ifadelerini kullandı.
Çok ortaklı savunma şirketi MBDA İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsveç için ürettiği meteor, havadan havaya radar güdümlü füze olarak biliniyor. Hali hazırda İsveç Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Meteor füzesinin kullanılması için F-35, Eurofighter, Gripen ve Rafale savaş uçaklarında kullanılabiliyor.