https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yunan-adalarina-gidisin-maliyeti-belli-oldu-kapida-vize-ve-feribot-ucretleri-ne-kadar-1096168237.html

Yunan adalarına gidişin maliyeti belli oldu: Kapıda vize ve feribot ücretleri ne kadar?

Yunan adalarına gidişin maliyeti belli oldu: Kapıda vize ve feribot ücretleri ne kadar?

Sputnik Türkiye

Yunanistan kapıda vize

2025-05-13T10:43+0300

2025-05-13T10:43+0300

2025-05-13T11:09+0300

türki̇ye

yunanistan

kapıda vize

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Türkiye ve Yunanistan arasında bazı adaları kapsayan kapıda vize uygulaması devam ediyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor. Yeni seferler belli oldu: Yunan adaları için seferlerİDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu. İDO'nun gidiş dönüş olarak belirlediği feribot fiyatları:Kapıda vize için hangi belgeler gerekiyor?Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için şu belgelere ihtiyaç var:Vize ücreti ne kadar?Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. Çocuklar için kapıda vize ücreti ne kadar?0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.Kapıda vizede gün sınırlaması ne kadar?Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak.Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.Adalardan Yunanistan'a geçiliyor mu?Vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı vermeyecek.Pasaport için Kuzey Kıbrıs uyarısıPasaportunda Kuzey Kıbrıs giriş damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamıyor. Daha önce Schengen vize başvurusu ret edilmiş kişilerin başvurusu kabul edilmiyor. Vize evraklarının Yunanistan polisi tarafından kabul olmaması, evrakları teslim ettikten sonra biletin açığa alınması veya gemiyi kaçırma durumunda ödenen vize ücretinin iadesi yapılmıyor.Kapıda vize uygulaması ne zaman başlamıştı?Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması 2 Nisan 2024 itibariyle başlamıştı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.Hangi adalar dahil olacak?Uygulamanın geçerli olduğu adalar İki da eklenecek iddiasıSözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yok.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html

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