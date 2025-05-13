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Yunan adalarına gidişin maliyeti belli oldu: Kapıda vize ve feribot ücretleri ne kadar?
Yunan adalarına gidişin maliyeti belli oldu: Kapıda vize ve feribot ücretleri ne kadar?
Sputnik Türkiye
Yunanistan kapıda vize
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kapıda vize
vize
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Türkiye ve Yunanistan arasında bazı adaları kapsayan kapıda vize uygulaması devam ediyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor. Yeni seferler belli oldu: Yunan adaları için seferlerİDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu. İDO'nun gidiş dönüş olarak belirlediği feribot fiyatları:Kapıda vize için hangi belgeler gerekiyor?Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için şu belgelere ihtiyaç var:Vize ücreti ne kadar?Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. Çocuklar için kapıda vize ücreti ne kadar?0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.Kapıda vizede gün sınırlaması ne kadar?Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak.Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.Adalardan Yunanistan'a geçiliyor mu?Vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı vermeyecek.Pasaport için Kuzey Kıbrıs uyarısıPasaportunda Kuzey Kıbrıs giriş damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamıyor. Daha önce Schengen vize başvurusu ret edilmiş kişilerin başvurusu kabul edilmiyor. Vize evraklarının Yunanistan polisi tarafından kabul olmaması, evrakları teslim ettikten sonra biletin açığa alınması veya gemiyi kaçırma durumunda ödenen vize ücretinin iadesi yapılmıyor.Kapıda vize uygulaması ne zaman başlamıştı?Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması 2 Nisan 2024 itibariyle başlamıştı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.Hangi adalar dahil olacak?Uygulamanın geçerli olduğu adalar İki da eklenecek iddiasıSözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ege-adalarinda-kapida-vize-uygulamasi-icin-1-nisanda-basliyor-hangi-adalara-gidilebilecek-1094721250.html
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Yunan adalarına gidişin maliyeti belli oldu: Kapıda vize ve feribot ücretleri ne kadar?

10:43 13.05.2025 (güncellendi: 11:09 13.05.2025)
© AAkapıda vize
kapıda vize - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA
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Yaza az bir süre kala kapıda vize uygulaması ile karşı kıyıya geçme planı yapan tatilciler de var. Yunan adalarına geçiş için feribotlar 40 euro'dan başlıyor, kapıda vize ücretleri ise 85 euro civarında.
Türkiye ve Yunanistan arasında bazı adaları kapsayan kapıda vize uygulaması devam ediyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor.

Yeni seferler belli oldu: Yunan adaları için seferler

İDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu.
İDO'nun gidiş dönüş olarak belirlediği feribot fiyatları:
Seferihisar-Samos gidiş dönüş 40 euro,
Kuşadası-Samos 55 euro,
Dikili-Midilli 45 euro oldu.

Kapıda vize için hangi belgeler gerekiyor?

Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için şu belgelere ihtiyaç var:
1.
Vize başvuru formu,
2.
Pasaportun ilk sayfasının taranmış görüntüsü
3.
Varsa daha önceki Schengen vizelerinin taranmış görüntüsü,
4.
Nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış görüntüsü,
5.
Biyometrik fotoğraf,
6.
Sağlık sigortası,
7.
Son 3 aya ait banka hesap özeti,
8.
,Feribot bileti,
9.
Otel rezervasyon konfirmesi,
10.
Kapıda vize dilekçesi gerekiyor.

Vize ücreti ne kadar?

Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi.

Çocuklar için kapıda vize ücreti ne kadar?

0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi.

Kapıda vizede gün sınırlaması ne kadar?

Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak.
Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.

Adalardan Yunanistan'a geçiliyor mu?

Vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı vermeyecek.

Pasaport için Kuzey Kıbrıs uyarısı

Pasaportunda Kuzey Kıbrıs giriş damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamıyor. Daha önce Schengen vize başvurusu ret edilmiş kişilerin başvurusu kabul edilmiyor. Vize evraklarının Yunanistan polisi tarafından kabul olmaması, evrakları teslim ettikten sonra biletin açığa alınması veya gemiyi kaçırma durumunda ödenen vize ücretinin iadesi yapılmıyor.

Kapıda vize uygulaması ne zaman başlamıştı?

Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması 2 Nisan 2024 itibariyle başlamıştı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek.

Hangi adalar dahil olacak?

Uygulamanın geçerli olduğu adalar
Rodos,
Midilli,
Limni,
Sakız,
Sisam,
İleryoz,
Kalimnos,
İstanköy,
Sömbeki
Meis
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İki da eklenecek iddiası

Sözcü'nün haberine göre, kapıda vize uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yok.
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