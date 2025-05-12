https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/trump-istanbuldaki-toplantida-iyi-seyler-cikabilir-1096156446.html
Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim
Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T17:45+0300
2025-05-12T17:45+0300
2025-05-12T17:55+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini barış süreci açısından kritik bir adım olarak değerlendirdi.Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuştu. Trump “Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Trump, İstanbul’daki görüşmenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.'Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim'ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili süreci yakından izlediğini belirtti. Trump, barış umutlarının arttığını ifade ederek İstanbul'a gelme olasılığını değerlendirdiğini söyledi. “Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim” diyen Trump, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne vurgu yaparak, görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine de değinen Trump, Suriye meselesinde iki liderin yakın temas içinde olduğunu ve iş birliği halinde hareket ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde bir adım atılabileceğini belirtti ve bu konunun Erdoğan’la yapılan görüşmelerde ele alındığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/trump-ukrayna-oneriyi-derhal-kabul-etmeli--1096135047.html
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donald trump, i̇stanbul, toplantı, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, abd
donald trump, i̇stanbul, toplantı, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, abd
Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim
17:45 12.05.2025 (güncellendi: 17:55 12.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için ısrarcı olduğunu belirten Trump, bu toplantıdan umutlu olduğunu ifade etti. Trump, İstanbul’daki zirvenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini barış süreci açısından kritik bir adım olarak değerlendirdi.
Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuştu. Trump “Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Trump, İstanbul’daki görüşmenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.
'Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim'
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili süreci yakından izlediğini belirtti. Trump, barış umutlarının arttığını ifade ederek İstanbul'a gelme olasılığını değerlendirdiğini söyledi. “Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim” diyen Trump, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne vurgu yaparak, görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine de değinen Trump, Suriye meselesinde iki liderin yakın temas içinde olduğunu ve iş birliği halinde hareket ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde bir adım atılabileceğini belirtti ve bu konunun Erdoğan’la yapılan görüşmelerde ele alındığını aktardı.