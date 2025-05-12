https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/trump-istanbuldaki-toplantida-iyi-seyler-cikabilir-1096156446.html

Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim

Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T17:45+0300

2025-05-12T17:45+0300

2025-05-12T17:55+0300

dünya

donald trump

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toplantı

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barış görüşmeleri

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini barış süreci açısından kritik bir adım olarak değerlendirdi.Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuştu. Trump “Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Trump, İstanbul’daki görüşmenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.'Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim'ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili süreci yakından izlediğini belirtti. Trump, barış umutlarının arttığını ifade ederek İstanbul'a gelme olasılığını değerlendirdiğini söyledi. “Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim” diyen Trump, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne vurgu yaparak, görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine de değinen Trump, Suriye meselesinde iki liderin yakın temas içinde olduğunu ve iş birliği halinde hareket ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde bir adım atılabileceğini belirtti ve bu konunun Erdoğan’la yapılan görüşmelerde ele alındığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/trump-ukrayna-oneriyi-derhal-kabul-etmeli--1096135047.html

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donald trump, i̇stanbul, toplantı, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, abd