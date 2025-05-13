https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/servet-degerinde-150-kilodan-fazla-pirlanta-zumrut-yakut-gibi-degerli-taslar-ele-gecirildi--1096177792.html
Servet değerinde: 150 kilodan fazla pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi
Servet değerinde: 150 kilodan fazla pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi. Servet değerindeki taşlarla birlikte 2 şüpheli... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:15+0300
2025-05-13T13:15+0300
2025-05-13T13:15+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul havalimanı
fatih
değerli taş
pırlanta
zümrüt
kaçakçı
kaçakçılık
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda şüphelilerin son dönemde hava yolu kullandığını belirleyerek bu noktaya yoğunlaşan ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışından ülkeye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak arama yaptı.Üst aramasında 58 gram pırlanta ele geçiren ekipler, çalışmaların devamında ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen değerli taşların Fatih'te bir adrese getirildiğini ve daha sonra merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde işlenerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adresteki şüpheliyi de yakaladı.Aramalarda piyasa değeri 250 milyon lira olduğu tespit edilen 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul havalimanı
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i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, fatih, değerli taş, pırlanta, zümrüt, kaçakçı, kaçakçılık
i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, fatih, değerli taş, pırlanta, zümrüt, kaçakçı, kaçakçılık
Servet değerinde: 150 kilodan fazla pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi. Servet değerindeki taşlarla birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. Değerli taşların piyasa değeri 250 milyon lira.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda şüphelilerin son dönemde hava yolu kullandığını belirleyerek bu noktaya yoğunlaşan ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışından ülkeye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak arama yaptı.
Üst aramasında 58 gram pırlanta ele geçiren ekipler, çalışmaların devamında ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen değerli taşların Fatih'te bir adrese getirildiğini ve daha sonra merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde işlenerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adresteki şüpheliyi de yakaladı.
Aramalarda piyasa değeri 250 milyon lira olduğu tespit edilen 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.