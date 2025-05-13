https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/servet-degerinde-150-kilodan-fazla-pirlanta-zumrut-yakut-gibi-degerli-taslar-ele-gecirildi--1096177792.html

Servet değerinde: 150 kilodan fazla pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi

Servet değerinde: 150 kilodan fazla pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi. Servet değerindeki taşlarla birlikte 2 şüpheli... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T13:15+0300

2025-05-13T13:15+0300

2025-05-13T13:15+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul havalimanı

fatih

değerli taş

pırlanta

zümrüt

kaçakçı

kaçakçılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda şüphelilerin son dönemde hava yolu kullandığını belirleyerek bu noktaya yoğunlaşan ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışından ülkeye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak arama yaptı.Üst aramasında 58 gram pırlanta ele geçiren ekipler, çalışmaların devamında ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen değerli taşların Fatih'te bir adrese getirildiğini ve daha sonra merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde işlenerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adresteki şüpheliyi de yakaladı.Aramalarda piyasa değeri 250 milyon lira olduğu tespit edilen 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul havalimanı

fatih

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i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, fatih, değerli taş, pırlanta, zümrüt, kaçakçı, kaçakçılık