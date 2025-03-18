https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html

Sultan Vahdettin'in torununun 13 milyonluk ziynet eşyaları çalındı: Aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherler de var

Sultan Vahdettin'in torununun 13 milyonluk ziynet eşyaları çalındı: Aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherler de var

Sputnik Türkiye

Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade'nin evi yardımcısı tarafından soyuldu. 13 milyon liralık ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:06+0300

2025-03-18T11:06+0300

2025-03-18T11:10+0300

türki̇ye

hırsızlık

osmanlı i̇mparatorluğu

sultan vahdettin

mesude evliyazade

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı olan Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade, evinde yatılı kalan yardımcısı tarafından soyuldu. Hırsızlık yapan kadın evde bulunan ve aralarında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan yüzük ve yine pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu 13 milyon liralık mücevheri çaldı. Yakalanan kadın, mücevherleri sattığını söyledi. Bir ajans aracılığıyla evine yatılı yardımcı alan Evliyazade hırsızlık şoku yaşadı. Evde kalan yardımcı kadın, Evliyazade'nin güvenini kötüye kullanarak büyük bir hırsızlık olayına imza attı. Evde yatılı olarak kalan yardımcı, Evliyazade'nin evindeki kıyafetlerin, çantaların ve ayakkabılarının ardından daha büyük bir soyguna yöneldi.Paha biçilmez Osmanlı mücevherlerini de çaldıKüçük eşyalarla yetinmeyen yardımcı, gözünü Osmanlı'dan kalan tarihi mücevherlere dikti. Çalışan, Mesude Evliyazade'ye ait aralarında Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'dan miras kalan paha biçilemez yüzüğün de bulunduğu toplamda 13 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti.Hırsızlığı haftalar sonra fark ettilerEvdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, soluğu poliste aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak çalışan T.Ç.'yi Esenyurt'ta yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı yapılan sorgulamada, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti. Evdeki kıyafetleri ve çantaları da çaldıT.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html

türki̇ye

osmanlı i̇mparatorluğu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsızlık, osmanlı i̇mparatorluğu, sultan vahdettin, mesude evliyazade