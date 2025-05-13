https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/mevduat-faizinde-son-4-ayin-zirvesi-faiz-orani-yuzde-60a-dayandi-bankalar-yarista-1096165842.html

Mevduat faizinde son 4 ayın zirvesi: Faiz oranı yüzde 60’a dayandı, bankalar yarışta

Mevduat faizinde son 4 ayın zirvesi: Faiz oranı yüzde 60’a dayandı, bankalar yarışta

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi 2 Mayıs haftasında yüzde 57.90’a yükselerek son 4 ayın zirvesine... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T09:26+0300

2025-05-13T09:26+0300

2025-05-13T09:26+0300

ekonomi̇

mevduat

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ppk

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mevduat faizleri

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Mayıs haftasına ait finansal istatistikleri yayımladı. Verilere göre, 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 57.90’a çıkarak, son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Bankalarda mevduat faizinde son durumHer ne kadar ortalama oranlar yüksek görünse de, bireysel yatırımcıların bankalarda karşılaştığı TL mevduat faiz oranları genellikle daha düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak TCMB’nin TL’yi destekleyici adımları sonrasında, bankalar arasında mevduat faizi rekabeti de yeniden alevlendi. Hürriyet'in haberine göre, bazı bankalar yüzde 52’ye kadar faiz sunuyor.1.5 ayda 8 puanlık artış dikkat çekiyorSüreç içerisinde dikkat çeken bir diğer gelişme de mevduat faizlerindeki hızlı toparlanma oldu. 7 Mart haftasında yüzde 51.45 olan faizler, 14 Mart haftasında %49.91’e gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine düşmüştü. Ancak bu düşüş uzun sürmedi; Merkez Bankası’nın oynaklığı azaltıcı müdahaleleriyle faizler kademeli olarak yükseldi.Takvim dışı PPK toplantısı süreci değiştirdi19 Mart’ta iç siyasette yaşanan gelişmelerin ardından TCMB, 20 Mart'ta Para Politikası Kurulu (PPK)’yu olağanüstü şekilde topladı. Bu toplantıda, gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya çıkarılırken, politika faizi yüzde 42.5’te sabit tutuldu. Bu hamle, piyasadaki dalgalanmayı dizginlemeyi amaçlıyordu.Faiz artışları hız kazandı17 Nisan’daki PPK toplantısında ise Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46’ya çıkardı. Aynı toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44.5 oldu. Tüm bu adımlar, mevduat faiz oranlarının yükselişini tetikleyen temel dinamikler arasında yer aldı.Haziran toplantısı kritik önemdeTCMB’nin sonraki hamlesi ise merakla bekleniyor. Bir sonraki PPK toplantısı 19 Haziran tarihinde yapılacak.

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