https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kebap-fiyatina-5-yilda-yuzde-bin-zam-geldi-1096165463.html
Kebap fiyatına 5 yılda yüzde bin zam geldi
Kebap fiyatına 5 yılda yüzde bin zam geldi
Sputnik Türkiye
Son 5 yılda kebap fiyatları sert yükseldi. 2020’de 35-40 TL olan bir porsiyon Adana kebap, bugün 350-400 TL bandına çıktı. Araştırmalar, fiyat artışının yüzde... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T09:14+0300
2025-05-13T09:14+0300
2025-05-13T09:14+0300
ekonomi̇
kebap
zam
et fiyatı
et fiyatları
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Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış, kebap fiyatlarını da vurdu. Yapılan beş yıllık araştırmaya göre, Adana kebap başta olmak üzere birçok kebap türünde fiyatlar yüzde 1000’i aşan oranlarda arttı. 2020 yılında 35-40 TL arasında olan bir porsiyon kebap, bugün 350-400 TL’ye satılıyor.Et fiyatlarındaki yükseliş kebabı da vurduNTV'nin haberine göre, fahiş artışın temel nedeni et fiyatlarındaki hızlı yükseliş. 2020’de dana kuşbaşının kilosu 80 TL, kıymanın kilosu ise 64 TL idi. Bugün bu rakamlar katlanarak arttı. Restoran işletmecileri, kebapta yaşanan fiyat artışını doğrudan bu maliyetlerle ilişkilendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-hissedilen-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-1096165052.html
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kebap, zam, et fiyatı, et fiyatları
kebap, zam, et fiyatı, et fiyatları
Kebap fiyatına 5 yılda yüzde bin zam geldi
Son 5 yılda kebap fiyatları sert yükseldi. 2020’de 35-40 TL olan bir porsiyon Adana kebap, bugün 350-400 TL bandına çıktı. Araştırmalar, fiyat artışının yüzde 1000’i geçtiğini ortaya koyarken, işletmeler zamları et fiyatlarındaki yükselişe bağlıyor.
Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış, kebap fiyatlarını da vurdu. Yapılan beş yıllık araştırmaya göre, Adana kebap başta olmak üzere birçok kebap türünde fiyatlar yüzde 1000’i aşan oranlarda arttı. 2020 yılında 35-40 TL arasında olan bir porsiyon kebap, bugün 350-400 TL’ye satılıyor.
Et fiyatlarındaki yükseliş kebabı da vurdu
NTV'nin haberine göre, fahiş artışın temel nedeni et fiyatlarındaki hızlı yükseliş. 2020’de dana kuşbaşının kilosu 80 TL, kıymanın kilosu ise 64 TL idi. Bugün bu rakamlar katlanarak arttı. Restoran işletmecileri, kebapta yaşanan fiyat artışını doğrudan bu maliyetlerle ilişkilendiriyor.