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Mahkemeden tekstil devi firmaya kötü haber: İflas kararı çıktı
Mahkemeden tekstil devi firmaya kötü haber: İflas kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli tekstil firması Fabrilla Tekstil'in konkordato talebi kabul edilmedi, şirket iflas etti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:24+0300
2025-05-13T12:24+0300
ekonomi̇
tekstil
fabrika
konkordato
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Kırklareli'nde faaliyet gösteren Fabrilla Tekstil, darboğazdan çıkamadı, konkordato talebi kabul edilmeyen şirketin 'iflası' açıklandı. Bu kararla birlikte yüzlerce kişi de işsiz kaldıKonkordato talebi kabul edilmediBir süredir ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., konkordato talebinde bulunmuştu. Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi şirketin bu talebini incelemeye aldı ve son duruşmada kararını verdi. 5 Mayıs tarihinde görülen mahkeme tarafından şirketin borçlarını ödeyebilecek durumunun olmadığı tespit edildi ve konkordato talebi reddedildi. Böylece, şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanmakta olan tüm koruma tedbirleri kaldırıldı.İflasını açıkladıMahkeme, Kırklareli Ticaret Sicili’nde 6179 numarayla kayıtlı bulunan Fabrilla Tekstil’in 5 Mayıs 2025 günü saat 14.48 itibarıyla iflas ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre iflas işlemleri basit tasfiye usulüyle yürütülecek. Bu karar, şirketin resmi olarak üretim ve ticari faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor. Kararla birlikte iflas işlemlerinin takibi ve yönetimi, Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.
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tekstil, fabrika, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
tekstil, fabrika, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu

Mahkemeden tekstil devi firmaya kötü haber: İflas kararı çıktı

12:24 13.05.2025
© Fotoğraf : DHAtekstil, işçi, konfeksiyon
tekstil, işçi, konfeksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf : DHA
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Türkiye'nin önemli tekstil firması Fabrilla Tekstil'in konkordato talebi kabul edilmedi, şirket iflas etti.
Kırklareli'nde faaliyet gösteren Fabrilla Tekstil, darboğazdan çıkamadı, konkordato talebi kabul edilmeyen şirketin 'iflası' açıklandı. Bu kararla birlikte yüzlerce kişi de işsiz kaldı

Konkordato talebi kabul edilmedi

Bir süredir ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., konkordato talebinde bulunmuştu. Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi şirketin bu talebini incelemeye aldı ve son duruşmada kararını verdi.
5 Mayıs tarihinde görülen mahkeme tarafından şirketin borçlarını ödeyebilecek durumunun olmadığı tespit edildi ve konkordato talebi reddedildi. Böylece, şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanmakta olan tüm koruma tedbirleri kaldırıldı.

İflasını açıkladı

Mahkeme, Kırklareli Ticaret Sicili’nde 6179 numarayla kayıtlı bulunan Fabrilla Tekstil’in 5 Mayıs 2025 günü saat 14.48 itibarıyla iflas ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre iflas işlemleri basit tasfiye usulüyle yürütülecek. Bu karar, şirketin resmi olarak üretim ve ticari faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor. Kararla birlikte iflas işlemlerinin takibi ve yönetimi, Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.
kumaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
EKONOMİ
34 yıllık tekstil firması konkordato ilan etti: Organik ve geri dönüştürülmüş kumaş üretiyordu
6 Mayıs, 17:33
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