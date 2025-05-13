https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingilterede-38-yil-sucsuz-yere-hapis-yatan-adam-serbest-birakildi-kuskun-degilim-1096194635.html

İngiltere’de 38 yıl suçsuz yere hapis yatan adam serbest bırakıldı: 'Küskün değilim'

İngiltere’de 38 yıl suçsuz yere hapis yatan adam serbest bırakıldı: 'Küskün değilim'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 1980'li yıllarda genç bir kadını öldürmekle suçlanarak ömür boyu hapse mahkum edilen Peter Sullivan isimli bir adam, 38 yıl sonra suçsuz olduğunun... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T20:11+0300

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İngiltere'de bir adam, 38 yıl suçsuz yere hapis yattıktan sonra yeni DNA kanıtlarıyla beraat etti.Liverpool yakınlarındaki Bebington kasabasında 1986 yazında 21 yaşındaki bir garson kızın öldürülmesiyle bağlantılı olarak 1987 yılında tutuklanan 68 yaşındaki Peter Sullivan isimli adamın cinayet mahkumiyeti, yeni DNA delilleri sayesinde bozuldu.Ceza inceleme komisyonu tarafından yapılan incelemede, olay yerinden alınan DNA örneklerinin, mahkumun DNA'sıyla uyuşmadığı ortaya çıktı. Temyiz mahkemesi de bu bulgular doğrultusunda, adamın mahkumiyetinin artık geçerli sayılamayacağına hükmetti.Mahkeme sonrası konuşan Sullivan "Öfkeli değilim, küskün değilim. Sadece sevdiklerime kavuşmak ve hayatımın geri kalanını en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi. Adamın avukatı ise, müvekkilinin işlemediği bir suçtan dolayı yaklaşık 40 yıl boyunca özgürlüğünden mahrum kaldığını ve nihayet adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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