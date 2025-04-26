https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/epstein-davasinin-kilit-isimlerindendi-ingiltere-prensi-andrewu-cinsel-istismarla-suclayan-giuffre-1095701106.html

Epstein davasının kilit isimlerindendi: İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre evinde ölü bulundu

Epstein davasının kilit isimlerindendi: İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre’nin intihar ederek öldüğü açıklandı. Giuffre, trafik kazası geçirmiş ve 4 gün ömrü kaldığını duyurmuştu. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T11:31+0300

2025-04-26T11:31+0300

2025-04-26T11:31+0300

virginia giuffre

prens andrew

abd

jeffrey epstein

jeffrey epstein

dünya

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Epstein davasının kilit isimlerinden olan ve İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismar ve pedofili ile suçlayan Virginia Giuffre'ın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis, ölümün soruşturulduğunu ve bunun bir intihar olduğunu duyurdu.ABD'de pek çok ünlü isimle bağı bulunan "pedofili" milyarder Epstein'ın ile bağlantısından pişman olduğunu itiraf eden Prens Andrew, evinde ölü bulunan Virginia Giuffre ile 2022 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı.2019 yılında Epstein'ın da cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmış, bir çok ünlünün ve önemli siyasetçinin isminin yer aldığı cinsel istismar davasında ifadesi kullanılamamıştı.Şimdi ise Prens Andrew'un fotoğraflarla ilişkilerinin olduğu belgelendiği iki isim Epstein ve Virginia Guiffree artık hayatta değil.

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virginia giuffre, prens andrew, abd, jeffrey epstein, jeffrey epstein