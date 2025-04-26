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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/epstein-davasinin-kilit-isimlerindendi-ingiltere-prensi-andrewu-cinsel-istismarla-suclayan-giuffre-1095701106.html
Epstein davasının kilit isimlerindendi: İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre evinde ölü bulundu
Epstein davasının kilit isimlerindendi: İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre’nin intihar ederek öldüğü açıklandı. Giuffre, trafik kazası geçirmiş ve 4 gün ömrü kaldığını duyurmuştu. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T11:31+0300
2025-04-26T11:31+0300
virginia giuffre
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Epstein davasının kilit isimlerinden olan ve İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismar ve pedofili ile suçlayan Virginia Giuffre'ın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis, ölümün soruşturulduğunu ve bunun bir intihar olduğunu duyurdu.ABD'de pek çok ünlü isimle bağı bulunan "pedofili" milyarder Epstein'ın ile bağlantısından pişman olduğunu itiraf eden Prens Andrew, evinde ölü bulunan Virginia Giuffre ile 2022 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı.2019 yılında Epstein'ın da cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmış, bir çok ünlünün ve önemli siyasetçinin isminin yer aldığı cinsel istismar davasında ifadesi kullanılamamıştı.Şimdi ise Prens Andrew'un fotoğraflarla ilişkilerinin olduğu belgelendiği iki isim Epstein ve Virginia Guiffree artık hayatta değil.
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virginia giuffre, prens andrew, abd, jeffrey epstein, jeffrey epstein
virginia giuffre, prens andrew, abd, jeffrey epstein, jeffrey epstein

Epstein davasının kilit isimlerindendi: İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre evinde ölü bulundu

11:31 26.04.2025
© Fotoğraf : Virginia Giuffre instagramVirginia Giuffre
Virginia Giuffre - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© Fotoğraf : Virginia Giuffre instagram
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Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Giuffre’nin intihar ederek öldüğü açıklandı. Giuffre, trafik kazası geçirmiş ve 4 gün ömrü kaldığını duyurmuştu.
Epstein davasının kilit isimlerinden olan ve İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismar ve pedofili ile suçlayan Virginia Giuffre'ın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis, ölümün soruşturulduğunu ve bunun bir intihar olduğunu duyurdu.
ABD'de pek çok ünlü isimle bağı bulunan "pedofili" milyarder Epstein'ın ile bağlantısından pişman olduğunu itiraf eden Prens Andrew, evinde ölü bulunan Virginia Giuffre ile 2022 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı.
2019 yılında Epstein'ın da cezaevinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmış, bir çok ünlünün ve önemli siyasetçinin isminin yer aldığı cinsel istismar davasında ifadesi kullanılamamıştı.
Şimdi ise Prens Andrew'un fotoğraflarla ilişkilerinin olduğu belgelendiği iki isim Epstein ve Virginia Guiffree artık hayatta değil.
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