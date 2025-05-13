https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/iletisim-baskani-altun-kardeslige-inan-birlige-sahip-cik-terorsuz-turkiyeye-destek-ol-1096192747.html
İletişim Başkanı Altun: Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol
İletişim Başkanı Altun: Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T18:24+0300
2025-05-13T18:24+0300
2025-05-13T18:24+0300
türki̇ye
türkiye
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
fahrettin altun
terör
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın fesih kararı sonrası yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye için destek çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının 'Terörsüz Türkiye' hedefini artık vazgeçilmez hale getirdiğini ifade eden Altun, "Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir" dedi.Altun paylaşımında, "Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık" ifadesine yer vererek, toplumun tüm kesimlerini ortak değerlerde buluşmaya davet etti.İletişim Başkanı Altun "Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdulkadir-selvi-pkknin-silah-birakma-karari-mit-tarafindan-kontrol-edilecek-haziran-sonu-1096168079.html
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türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, fahrettin altun, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, fahrettin altun, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
İletişim Başkanı Altun: Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altun, Türkiye’nin yeni bir döneme adım attığını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın fesih kararı sonrası yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye için destek çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının 'Terörsüz Türkiye' hedefini artık vazgeçilmez hale getirdiğini ifade eden Altun, "Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir" dedi.
Altun paylaşımında, "Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık" ifadesine yer vererek, toplumun tüm kesimlerini ortak değerlerde buluşmaya davet etti.
İletişim Başkanı Altun "Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.