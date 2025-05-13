https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/iletisim-baskani-altun-kardeslige-inan-birlige-sahip-cik-terorsuz-turkiyeye-destek-ol-1096192747.html

İletişim Başkanı Altun: Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol

İletişim Başkanı Altun: Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T18:24+0300

2025-05-13T18:24+0300

2025-05-13T18:24+0300

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pkk

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pkk/pyd

pkk/ypg

pkk fesih kararı

fahrettin altun

terör

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın fesih kararı sonrası yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye için destek çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının 'Terörsüz Türkiye' hedefini artık vazgeçilmez hale getirdiğini ifade eden Altun, "Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye’ye destek ol. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir" dedi.Altun paylaşımında, "Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık" ifadesine yer vererek, toplumun tüm kesimlerini ortak değerlerde buluşmaya davet etti.İletişim Başkanı Altun "Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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