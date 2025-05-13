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Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından kontrol edilecek, haziran sonu tamamlanması bekleniyor
Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından kontrol edilecek, haziran sonu tamamlanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
pkk silah bırakma
2025-05-13T10:09+0300
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poli̇ti̇ka
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Terör örgütü dün 12 Mayıs'ta PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldı. Karar hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı ve peşi sıra sürecin nasıl devam edeceği de merak konusu oldu.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de konuyu masaya yatırdı ve sürece dair beklentilerini sıraladı: Erdoğan silah bırakma hakkında ne dedi?PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık." dedi.PKK'nın silah bırakmasıPKK 12 Mayıs 2025'te yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı. PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi. Aynı metinde "Barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" çağrısına da yer verildi.PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu.
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pkk silah bırakma
pkk silah bırakma

Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından kontrol edilecek, haziran sonu tamamlanması bekleniyor

10:09 13.05.2025
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© DHA
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Gazeteci Abdulkadir Selvi terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirdi ve bundan sonraki adımları özetledi. Selvi "PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından sahada kontrol edilecek" dedi.
Terör örgütü dün 12 Mayıs'ta PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldı. Karar hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı ve peşi sıra sürecin nasıl devam edeceği de merak konusu oldu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de konuyu masaya yatırdı ve sürece dair beklentilerini sıraladı:
"1. PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıkladı. Bu karar sadece PKK’yı değil çatı örgütü olan KCK’yı kapsıyor. 2. PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından sahada kontrol edilecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 3. Türkiye, Irak ve Suriye’de PKK’nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi. Silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek. Irak’ta Irak devleti ile MİT, Suriye’de Suriye devleti ile MİT, Türkiye’de ise MİT silah bırakmayı denetleyecek. 4. PKK’nın silah bırakacağı yerler üzerinde MİT tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yayınlarda ileri sürülen 3 merkez değil. Ayrıca silah bırakılmasıyla ilgili mekanizmada Birleşmiş Milletler yer almıyor. BM gözetiminde değil, bu işler PKK’nın bulunduğu ülkelerle MİT tarafından yürütülecek. 5.Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda olacak. İbrahim Kalın’ın “Sahada yaptığımız kontrollerde PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının gereğini yerine getirdi” raporunu sunmasından sonra geçerli olacak. 6.PKK’nın silah bıraktığı teyit edildikten sonra PKK militanları ve cezaevindeki yaşlı ve hasta mahkûmlarla ilgili “demokratik dönüşüm” süreci başlayacak. PKK silah bıraktı şimdi 15 bin PKK’lı da işsizler safına katılacak diye üzülenler var. Onlar için PKK dağda eli silahlı gezip askerimizi, polisimizi şehit etsin ama işsizlik oranına katkıda bulunmasın"

Erdoğan silah bırakma hakkında ne dedi?

PKK'nın silah bırakması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Alınan kararı milletimizin kardeşliğinin perçinlenmesi adına değerli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik eşiği aştık." dedi.
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Uzmanlar değerlendirdi: PKK’nın fesih kararı ne anlama geliyor?
Dün, 16:32

PKK'nın silah bırakması

PKK 12 Mayıs 2025'te yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı.
PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi. Aynı metinde "Barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" çağrısına da yer verildi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu.
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