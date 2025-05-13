Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından kontrol edilecek, haziran sonu tamamlanması bekleniyor

"1. PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıkladı. Bu karar sadece PKK’yı değil çatı örgütü olan KCK’yı kapsıyor. 2. PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından sahada kontrol edilecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 3. Türkiye, Irak ve Suriye’de PKK’nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi. Silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek. Irak’ta Irak devleti ile MİT, Suriye’de Suriye devleti ile MİT, Türkiye’de ise MİT silah bırakmayı denetleyecek. 4. PKK’nın silah bırakacağı yerler üzerinde MİT tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yayınlarda ileri sürülen 3 merkez değil. Ayrıca silah bırakılmasıyla ilgili mekanizmada Birleşmiş Milletler yer almıyor. BM gözetiminde değil, bu işler PKK’nın bulunduğu ülkelerle MİT tarafından yürütülecek. 5.Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda olacak. İbrahim Kalın’ın “Sahada yaptığımız kontrollerde PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının gereğini yerine getirdi” raporunu sunmasından sonra geçerli olacak. 6.PKK’nın silah bıraktığı teyit edildikten sonra PKK militanları ve cezaevindeki yaşlı ve hasta mahkûmlarla ilgili “demokratik dönüşüm” süreci başlayacak. PKK silah bıraktı şimdi 15 bin PKK’lı da işsizler safına katılacak diye üzülenler var. Onlar için PKK dağda eli silahlı gezip askerimizi, polisimizi şehit etsin ama işsizlik oranına katkıda bulunmasın"