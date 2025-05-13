https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/bakan-tunc-cezaevlerinde-yeni-donemi-duyurdu-tahliyeleri-yaklasan-hukumlulere-is-olanagi-acilacak-1096190733.html

Bakan Tunç, cezaevlerinde yeni dönemi duyurdu: 'Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak'

Bakan Tunç, cezaevlerinde yeni dönemi duyurdu: 'Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş imkanı sunulacağını açıkladı. Tunç, cezaevinde eğitim gören 75 bini aşkın hükümlüye, ceza infaz... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T17:23+0300

2025-05-13T17:23+0300

2025-05-13T17:23+0300

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Tahliyelerine bir ay kalan hükümlüler, İŞKUR danışmanlarıyla görüşerek iş bulma desteği alabilecek.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Tahliyelerine bir ay kalan hükümlülerin İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşme yapabileceğini belirtti. Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti. Cezaevlerinde şu anda 75 bin 219 hükümlü ve tutuklunun eğitim gördüğünü, bu süreçte 957 öğretmenin görev yaptığını söyledi. Bakan Tunç, devletin adalet eliyle sadece cezalandırma değil, topluma kazandırma hedefinin de güdüldüğünü vurguladı.

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