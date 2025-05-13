https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/bakan-tunc-cezaevlerinde-yeni-donemi-duyurdu-tahliyeleri-yaklasan-hukumlulere-is-olanagi-acilacak-1096190733.html
Bakan Tunç, cezaevlerinde yeni dönemi duyurdu: 'Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak'
Bakan Tunç, cezaevlerinde yeni dönemi duyurdu: 'Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş imkanı sunulacağını açıkladı. Tunç, cezaevinde eğitim gören 75 bini aşkın hükümlüye, ceza infaz... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T17:23+0300
2025-05-13T17:23+0300
2025-05-13T17:23+0300
türki̇ye
cezaevi
açık cezaevi
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
iş
iş yeri
iş insanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_0:153:2919:1795_1920x0_80_0_0_03437815ce4b2ce38747bdbf80ae9f53.jpg
Tahliyelerine bir ay kalan hükümlüler, İŞKUR danışmanlarıyla görüşerek iş bulma desteği alabilecek.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Tahliyelerine bir ay kalan hükümlülerin İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşme yapabileceğini belirtti. Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti. Cezaevlerinde şu anda 75 bin 219 hükümlü ve tutuklunun eğitim gördüğünü, bu süreçte 957 öğretmenin görev yaptığını söyledi. Bakan Tunç, devletin adalet eliyle sadece cezalandırma değil, topluma kazandırma hedefinin de güdüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/iskur-verileri-acikladi-en-cok-personel-aranan-meslekler-belli-oldu-1096060245.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_162:0:2757:1946_1920x0_80_0_0_26f6118a3e903238e3ad851219c857a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cezaevi, açık cezaevi, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası, i̇şkur, i̇şkur gençlik programı
cezaevi, açık cezaevi, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, iş, iş yeri, iş insanı, iş dünyası, i̇şkur, i̇şkur gençlik programı
Bakan Tunç, cezaevlerinde yeni dönemi duyurdu: 'Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş imkanı sunulacağını açıkladı. Tunç, cezaevinde eğitim gören 75 bini aşkın hükümlüye, ceza infaz kurumlarıyla denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık verileceğini ve tahliyelerinden bir ay önce İŞKUR danışmanlarıyla bire bir görüşme imkanı tanınacağını duyurdu.
Tahliyelerine bir ay kalan hükümlüler, İŞKUR danışmanlarıyla görüşerek iş bulma desteği alabilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Tahliyelerine bir ay kalan hükümlülerin İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşme yapabileceğini belirtti.
Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti. Cezaevlerinde şu anda 75 bin 219 hükümlü ve tutuklunun eğitim gördüğünü, bu süreçte 957 öğretmenin görev yaptığını söyledi.
Bakan Tunç, devletin adalet eliyle sadece cezalandırma değil, topluma kazandırma hedefinin de güdüldüğünü vurguladı.