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İŞKUR verileri açıkladı: En çok personel aranan meslekler belli oldu
İŞKUR verileri açıkladı: En çok personel aranan meslekler belli oldu
Sputnik Türkiye
İŞKUR’un Nisan 2025 verilerine göre Türkiye’de en çok eleman aranan sektörler ve meslekler açıklandı. Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:14+0300
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Nisan ayına ait istihdam ve açık iş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kurumun yayımladığı rapora göre, sadece Nisan ayında 122 bin 271 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bu kişilerden 78 bin 579’u erkek, 43 bin 692’si kadın oldu.Turizm ve otelcilik mesleklerinde talep zirvedeVerilere göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde en çok işe yerleştirme:alanlarında gerçekleşti. Bu meslekler, ülke genelinde en çok personel aranan meslekler olarak öne çıktı.Sanayi sektörü i̇stihdamın lokomotifi olduSektörel bazda değerlendirildiğinde, en fazla işe yerleştirmenin gerçekleştiği alan imalat sanayi oldu. Özellikle üretim odaklı firmaların nitelikli işgücü ihtiyacının sürdüğü gözlemlendi.210 bini aşkın açık pozisyon mevcutNisan ayında işverenlerden 210 bin 116 açık iş talebi alındı. Yılın ilk dört ayında ise bu rakam 743 bin 951’e ulaştı. Açık işlerin büyük bölümü özel sektörden geldi.En fazla açık pozisyon şu meslek gruplarında oluştu:
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i̇şkur, meslek, eleman
i̇şkur, meslek, eleman

İŞKUR verileri açıkladı: En çok personel aranan meslekler belli oldu

14:14 08.05.2025
© AAÖzel güvenlik
Özel güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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İŞKUR’un Nisan 2025 verilerine göre Türkiye’de en çok eleman aranan sektörler ve meslekler açıklandı. Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi gibi alanlarda yoğun talep dikkat çekti. İmalat sanayisi ise açık iş sayısında zirvede yer aldı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Nisan ayına ait istihdam ve açık iş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kurumun yayımladığı rapora göre, sadece Nisan ayında 122 bin 271 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bu kişilerden 78 bin 579’u erkek, 43 bin 692’si kadın oldu.

Turizm ve otelcilik mesleklerinde talep zirvede

Verilere göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde en çok işe yerleştirme:
Turizm ve Otelcilik Elemanı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Reyon Görevlisi
alanlarında gerçekleşti. Bu meslekler, ülke genelinde en çok personel aranan meslekler olarak öne çıktı.

Sanayi sektörü i̇stihdamın lokomotifi oldu

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, en fazla işe yerleştirmenin gerçekleştiği alan imalat sanayi oldu. Özellikle üretim odaklı firmaların nitelikli işgücü ihtiyacının sürdüğü gözlemlendi.

210 bini aşkın açık pozisyon mevcut

Nisan ayında işverenlerden 210 bin 116 açık iş talebi alındı. Yılın ilk dört ayında ise bu rakam 743 bin 951’e ulaştı. Açık işlerin büyük bölümü özel sektörden geldi.
En fazla açık pozisyon şu meslek gruplarında oluştu:
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Turizm ve Otelcilik Elemanı
Reyon Görevlisi
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