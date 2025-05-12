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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ingiltere-basbakani-keir-starmerin-evinde-yangin-cikti-polis-teror-suphesi-uzerinde-duruyor-1096160546.html
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın evinde yangın çıktı: Polis terör şüphesi üzerinde duruyor
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın evinde yangın çıktı: Polis terör şüphesi üzerinde duruyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ait olan iki eski konutta meydana gelen yangınlar ülkede büyük yankı uyandırdı. Londra’daki iki farklı adreste çıkan şüpheli... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T23:31+0300
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İngiliz polisi, Başbakan Keir Starmer’ın başbakanlık görevini üstlenmeden önce yaşadığı evde yangın çıktığını duyurdu.Yangınının Başbakan Starmer’ın daha önce ailesiyle birlikte yaşadığı ve şu an kiraya verdiği 2 milyon sterlin değerindeki lüks bir evde çıktığı ifade edildi. Gece 01.11'de başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin ön kapısı ve dış cephesinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının kaynağının bilinmemesi üzerine, çevredeki bahçelerde delil arayan polis, olası bir yangın bombası veya başka bir fırlatılan cismi araştırdı. Polis, 8 Mayıs'ta bir araçta çıkan yangınla 11 Mayıs'ta başka bir evin girişinde çıkan yangını da Starmer’ın eviyle ilişkilendirerek, bu üç olayın bağlantılı olup olmadığını araştırdığını duyurdu. Yetkililer, olayların değerlendirildiğini ve terör şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti. Yangın sırasında başbakanlık konutunda kalan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/starmer-ingiltere-onumuzdeki-yillarda-da-fosil-yakitlardan-vazgecemeyecek--1095669607.html
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keir starmer, i̇ngiltere, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, suikast, suikast girişimi
keir starmer, i̇ngiltere, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, suikast, suikast girişimi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın evinde yangın çıktı: Polis terör şüphesi üzerinde duruyor

23:31 12.05.2025
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ait olan iki eski konutta meydana gelen yangınlar ülkede büyük yankı uyandırdı. Londra’daki iki farklı adreste çıkan şüpheli yangınlar, 24 saat içinde art arda gerçekleşince, polis terör saldırısı ihtimali üzerinde durmaya başladı. Olayda evde olmayan Başbakan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklandı.
İngiliz polisi, Başbakan Keir Starmer’ın başbakanlık görevini üstlenmeden önce yaşadığı evde yangın çıktığını duyurdu.
Yangınının Başbakan Starmer’ın daha önce ailesiyle birlikte yaşadığı ve şu an kiraya verdiği 2 milyon sterlin değerindeki lüks bir evde çıktığı ifade edildi. Gece 01.11'de başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin ön kapısı ve dış cephesinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının kaynağının bilinmemesi üzerine, çevredeki bahçelerde delil arayan polis, olası bir yangın bombası veya başka bir fırlatılan cismi araştırdı.
Polis, 8 Mayıs'ta bir araçta çıkan yangınla 11 Mayıs'ta başka bir evin girişinde çıkan yangını da Starmer’ın eviyle ilişkilendirerek, bu üç olayın bağlantılı olup olmadığını araştırdığını duyurdu. Yetkililer, olayların değerlendirildiğini ve terör şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti. Yangın sırasında başbakanlık konutunda kalan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklandı.
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek
25 Nisan, 05:22
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