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Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek
Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da ülkenin enerji sisteminde yer almaya devam edeceğini belirterek, karbon nötrlüğü... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yetkililerin karbon nötrlüğüne ulaşma planlarına rağmen, ülkenin önümüzdeki yıllarda fosil yakıtları bir enerji kaynağı olarak kullanmaktan tamamen vazgeçemeyeceğini açıkladı. Starmer, Londra'da düzenlenen bir enerji güvenliği zirvesinde yaptığı konuşmada Dünya atmosferine insan kaynaklı sera gazı emisyonları ile bunların emilimi arasında bir denge sağlamayı hedefiyle ilgili "Elbette fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da enerji karışımımızın bir parçası olacağını kabul ediyorum" dedi.
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keir starmer, londra, dünya
keir starmer, londra, dünya

Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek

05:22 25.04.2025
© AP Photo / Frank AugsteinKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da ülkenin enerji sisteminde yer almaya devam edeceğini belirterek, karbon nötrlüğü hedefine giden yolda hızlı bir geçişin mümkün olmayabileceğini vurguladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yetkililerin karbon nötrlüğüne ulaşma planlarına rağmen, ülkenin önümüzdeki yıllarda fosil yakıtları bir enerji kaynağı olarak kullanmaktan tamamen vazgeçemeyeceğini açıkladı.
Starmer, Londra'da düzenlenen bir enerji güvenliği zirvesinde yaptığı konuşmada Dünya atmosferine insan kaynaklı sera gazı emisyonları ile bunların emilimi arasında bir denge sağlamayı hedefiyle ilgili "Elbette fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da enerji karışımımızın bir parçası olacağını kabul ediyorum" dedi.
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