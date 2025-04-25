https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/starmer-ingiltere-onumuzdeki-yillarda-da-fosil-yakitlardan-vazgecemeyecek--1095669607.html

Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek

Starmer: İngiltere, önümüzdeki yıllarda da fosil yakıtlardan vazgeçemeyecek

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da ülkenin enerji sisteminde yer almaya devam edeceğini belirterek, karbon nötrlüğü... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T05:22+0300

2025-04-25T05:22+0300

2025-04-25T05:22+0300

dünya

keir starmer

londra

dünya

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yetkililerin karbon nötrlüğüne ulaşma planlarına rağmen, ülkenin önümüzdeki yıllarda fosil yakıtları bir enerji kaynağı olarak kullanmaktan tamamen vazgeçemeyeceğini açıkladı. Starmer, Londra'da düzenlenen bir enerji güvenliği zirvesinde yaptığı konuşmada Dünya atmosferine insan kaynaklı sera gazı emisyonları ile bunların emilimi arasında bir denge sağlamayı hedefiyle ilgili "Elbette fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da enerji karışımımızın bir parçası olacağını kabul ediyorum" dedi.

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