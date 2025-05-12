https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/icisleri-bakani-yerlikaya-terorsuz-turkiye-barisa-ve-kardeslige-olan-inancin-zaferidir-1096159751.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Yerlikaya, Terörsüz Türkiye'nin barışa ve kardeşliğe olan inancın... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T22:06+0300

2025-05-12T22:06+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın feshi ve 'Terörsüz Türkiye' ideali hakkında açıklama yaptı.Bakan Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla birlikte Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım attığını vurguladı.Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi aziz milletimizdir, teminatı ise birliğimizdir" ifadelerini kullandı.Yerlikaya ayrıca, bu tarihi sürece katkı sunanlara teşekkür ederek, “Dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Açıklamasının sonunda ise şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Bakan, “Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-feshedilmesi-karari-hakkinda-konusan-simsek-yatirim-iklimi-daha-da-iyilesecek-1096159618.html

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