https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/icisleri-bakani-yerlikaya-terorsuz-turkiye-barisa-ve-kardeslige-olan-inancin-zaferidir-1096159751.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Yerlikaya, Terörsüz Türkiye'nin barışa ve kardeşliğe olan inancın... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T22:06+0300
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türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
terör örgütü
terör saldırısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın feshi ve 'Terörsüz Türkiye' ideali hakkında açıklama yaptı.Bakan Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla birlikte Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım attığını vurguladı.Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi aziz milletimizdir, teminatı ise birliğimizdir" ifadelerini kullandı.Yerlikaya ayrıca, bu tarihi sürece katkı sunanlara teşekkür ederek, “Dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Açıklamasının sonunda ise şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Bakan, “Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-feshedilmesi-karari-hakkinda-konusan-simsek-yatirim-iklimi-daha-da-iyilesecek-1096159618.html
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i̇çişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu
i̇çişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Yerlikaya, Terörsüz Türkiye'nin barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferi olduğunu belirtti. Sürecin mimarları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’yi işaret eden Yerlikaya, şehitleri de rahmetle andı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın feshi ve 'Terörsüz Türkiye' ideali hakkında açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, PKK’nın kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla birlikte Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım attığını vurguladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi aziz milletimizdir, teminatı ise birliğimizdir" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya ayrıca, bu tarihi sürece katkı sunanlara teşekkür ederek, “Dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Açıklamasının sonunda ise şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Bakan, “Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.