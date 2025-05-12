https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-feshedilmesi-karari-hakkinda-konusan-simsek-yatirim-iklimi-daha-da-iyilesecek-1096159618.html
PKK'nın feshedilmesi kararı hakkında konuşan Şimşek: 'Yatırım iklimi daha da iyileşecek'
PKK'nın feshedilmesi kararı hakkında konuşan Şimşek: 'Yatırım iklimi daha da iyileşecek'
Sputnik Türkiye
Terör örgütü PKK'nın feshedilmesi kararı hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T21:32+0300
2025-05-12T21:32+0300
2025-05-12T21:32+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, yatırım ikliminin iyileşeceğini ifade etti.Paylaşımında Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-feshedildi-borsa-istanbul-yukselise-gecti-bist-100-yaklasik-yuzde-4-deger-kazandi-1096159328.html
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türkiye, mehmet şimşek, pkk, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
türkiye, mehmet şimşek, pkk, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
PKK'nın feshedilmesi kararı hakkında konuşan Şimşek: 'Yatırım iklimi daha da iyileşecek'
Terör örgütü PKK'nın feshedilmesi kararı hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, yatırım ikliminin iyileşeceğini ifade etti.
Paylaşımında Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
“Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.
Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek.
Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.