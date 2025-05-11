https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html
Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Ataköy Atletizm... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T19:10+0300
2025-05-11T19:10+0300
2025-05-11T19:17+0300
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Beşiktaş'ta düzenlenen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul bugün Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşti. 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.Oy sayımının tamamlanmasının ardından Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez Beşiktaş başkanı seçildi. Adalı'nın yeniden başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulüpte yeni dönem resmen başlamış oldu.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi
19:10 11.05.2025 (güncellendi: 19:17 11.05.2025)
Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan kongrede yaklaşık 5 bin 500 üye oy kullandı. Adalı, bu sonuçla Beşiktaş’ta ikinci kez başkanlık görevine getirildi.
Beşiktaş'ta düzenlenen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul bugün Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşti. 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez Beşiktaş başkanı seçildi. Adalı'nın yeniden başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulüpte yeni dönem resmen başlamış oldu.