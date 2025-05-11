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Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Ataköy Atletizm... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T19:10+0300

2025-05-11T19:10+0300

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Beşiktaş'ta düzenlenen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul bugün Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşti. 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.Oy sayımının tamamlanmasının ardından Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez Beşiktaş başkanı seçildi. Adalı'nın yeniden başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulüpte yeni dönem resmen başlamış oldu.

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