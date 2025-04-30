https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fenerbahce--besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095818521.html
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakim Yasin Kol yönetecek. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:42+0300
2025-04-30T17:42+0300
2025-04-30T17:44+0300
spor
fenerbahçe
trendyol süper lig
şükrü saraçoğlu stadyumu
beşiktaş
hakem
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.Derbi 4 Mayıs'taSüper Lig 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Derbi maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trabzonspor-ve-galatasaray-10-mayista-karsi-karsiya-gelecek-1095782111.html
şükrü saraçoğlu stadyumu
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fenerbahçe, beşiktaş, fenerbahçe beşiktaş maçı, derbi maçı kim yönetecek, fenerbahçe-beşiktaş derbisi hakemi
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
17:42 30.04.2025 (güncellendi: 17:44 30.04.2025)
4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakim Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Derbi maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.