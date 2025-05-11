https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasli-futbolcu-gabriel-paulistanin-mac-sirasinda-disi-kirildi-1096135338.html

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'nın maç sırasında dişi kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'nın maç sırasında dişi kırıldı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği maçta Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesi sonucu dişini kırdı. Tecrübeli stoper, ilk yarıda yaşanan pozisyon... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T20:29+0300

2025-05-11T20:29+0300

2025-05-11T20:29+0300

spor

gabriel paulista

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

maç

tarihi maç

maç yayını

adana demirspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084785890_0:0:1119:629_1920x0_80_0_0_2687ce832f886a0bbd69af98e9672cfc.png

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesiyle dişini kırdı.Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonda, tecrübeli stoperin ağzına aldığı sert darbe sonucu ön dişi kırıldı. Paulista, bir süre yerde kalarak tedavi gördü ve ağzından kan geldiği görüldü. Buna rağmen Brezilyalı futbolcu, dişindeki kırığa aldırmadan oyuna devam etme kararı alarak takımını 10 kişi bırakmadı.Sahadaki bu görüntüler, Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş taraftarlarını endişelendirirken, Paulista'nın gösterdiği mücadele ruhu takdir topladı. Maç sonrası yapılacak detaylı muayenenin ardından oyuncunun dişinde ek bir hasar olup olmadığı netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gabriel paulista, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, adana demirspor