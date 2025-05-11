https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasli-futbolcu-gabriel-paulistanin-mac-sirasinda-disi-kirildi-1096135338.html
Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'nın maç sırasında dişi kırıldı
Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'nın maç sırasında dişi kırıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği maçta Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesi sonucu dişini kırdı. Tecrübeli stoper, ilk yarıda yaşanan pozisyon... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T20:29+0300
2025-05-11T20:29+0300
2025-05-11T20:29+0300
spor
gabriel paulista
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
tarihi maç
maç yayını
adana demirspor
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesiyle dişini kırdı.Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonda, tecrübeli stoperin ağzına aldığı sert darbe sonucu ön dişi kırıldı. Paulista, bir süre yerde kalarak tedavi gördü ve ağzından kan geldiği görüldü. Buna rağmen Brezilyalı futbolcu, dişindeki kırığa aldırmadan oyuna devam etme kararı alarak takımını 10 kişi bırakmadı.Sahadaki bu görüntüler, Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş taraftarlarını endişelendirirken, Paulista'nın gösterdiği mücadele ruhu takdir topladı. Maç sonrası yapılacak detaylı muayenenin ardından oyuncunun dişinde ek bir hasar olup olmadığı netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html
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gabriel paulista, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, adana demirspor
gabriel paulista, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, adana demirspor
Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'nın maç sırasında dişi kırıldı
Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği maçta Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesi sonucu dişini kırdı. Tecrübeli stoper, ilk yarıda yaşanan pozisyon sonrası kısa süre yerde kalırken, kırık dişine rağmen oyuna devam etti. O anlar siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında Gabriel Paulista, aldığı dirsek darbesiyle dişini kırdı.
Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonda, tecrübeli stoperin ağzına aldığı sert darbe sonucu ön dişi kırıldı. Paulista, bir süre yerde kalarak tedavi gördü ve ağzından kan geldiği görüldü. Buna rağmen Brezilyalı futbolcu, dişindeki kırığa aldırmadan oyuna devam etme kararı alarak takımını 10 kişi bırakmadı.
Sahadaki bu görüntüler, Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş taraftarlarını endişelendirirken, Paulista'nın gösterdiği mücadele ruhu takdir topladı. Maç sonrası yapılacak detaylı muayenenin ardından oyuncunun dişinde ek bir hasar olup olmadığı netleşecek.