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ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi
ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi
Sputnik Türkiye
25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, federal mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.Öztürk, Filistin-İsrail konusunda kaleme aldığı eleştirel yazı ve katıldığı barış gösterileri nedeniyle ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) yetkilileri tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. 6 haftadır tutuklu bulunan Öztürk için Türk yetkililer diplomatik girişimlerde bulunmuştu.Bugünkü duruşmada astım krizi geçiren Öztürk'ün tahliye kararı, yargıç William Sessions tarafından 'hükümetin yeterli kanıt sunamaması' gerekçesiyle verildi.Federal Yargıç Sessions karar gerekçesinde "Hükümete üç hafta önce kanıt sunmaları için uyarı yapmıştım. Öztürk'ün makalesi dışında hiçbir delil sunamadılar" ifadelerini kullandı. Savunma avukatları, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini vurgularken, serbest bırakılmasının hukukun üstünlüğünün zaferi olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abdde-gozaltina-alinan-rumeysa-ozturk-kacirildigimi-ve-oldurulecegimi-sandim-1095345397.html
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rümeysa öztürk, abd, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin bayrağı, filistin yönetimi
rümeysa öztürk, abd, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin bayrağı, filistin yönetimi

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi

20:46 09.05.2025 (güncellendi: 21:16 09.05.2025)
© Ekran GörüntüsüABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Ekran Görüntüsü
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25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk'ün, Filistin'e destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtilirken, savunmasının ardından tahliye edildiği öğrenildi.
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, federal mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.
Öztürk, Filistin-İsrail konusunda kaleme aldığı eleştirel yazı ve katıldığı barış gösterileri nedeniyle ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) yetkilileri tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. 6 haftadır tutuklu bulunan Öztürk için Türk yetkililer diplomatik girişimlerde bulunmuştu.
Bugünkü duruşmada astım krizi geçiren Öztürk'ün tahliye kararı, yargıç William Sessions tarafından 'hükümetin yeterli kanıt sunamaması' gerekçesiyle verildi.
Federal Yargıç Sessions karar gerekçesinde "Hükümete üç hafta önce kanıt sunmaları için uyarı yapmıştım. Öztürk'ün makalesi dışında hiçbir delil sunamadılar" ifadelerini kullandı. Savunma avukatları, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini vurgularken, serbest bırakılmasının hukukun üstünlüğünün zaferi olduğunu belirtti.
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
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