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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber olaylara karşı Türkiye, dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber olaylara karşı Türkiye, dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'dan düzenlenen Siyaset Akademisi'nde, yaptığı konuşmada, siber olaylara karşı Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı tamamen yerli mühendislerle tasarladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete aldıklarını anımsattı.Türkiye'nin uydu sürecinin 1994'te başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:Uraloğlu, havalimanları, kara yolları, tüneller ve baz istasyonlarında artık elektronik ve dijital sistemlerin, yapay zekanın kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Ulaştırmada yapay zeka teknolojilerine değinen Uraloğlu, "Belirli meslekler artık yapay zekayla beraber ortadan kalkacaktır ama belirli meslekler de ortaya çıkacaktır. İnsanın daha az beden gücü ve rutinde daha az bir beyin gücü ortaya çıkacaktır ama yapay zeka sizin vermediğiniz hiçbir veriyi ortaya koyamaz" diye konuştu.Siber güvenliğin, yapay zeka ürünü olan yerli ve milli "AVCI", "AZAD", "KASIRGA" ve "ATMACA" adlı yazılımlarla sağlandığını belirten Uraloğlu, havalimanlarının yönetilmesinde ise "İRADE" ve "ÇARE" adlı yapay zeka yazılımlarının kullanıldığını kaydetti.
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abdulkadir uraloğlu, trabzon, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türksat, türkiye
abdulkadir uraloğlu, trabzon, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türksat, türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber olaylara karşı Türkiye, dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi

18:55 10.05.2025
© AA / Seyit Ahmet EksikUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA / Seyit Ahmet Eksik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'dan düzenlenen Siyaset Akademisi'nde, yaptığı konuşmada, siber olaylara karşı Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de dünyada rol model olan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı tamamen yerli mühendislerle tasarladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete aldıklarını anımsattı.
Türkiye'nin uydu sürecinin 1994'te başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

2014 yılında resmi olarak süreci başlayan, 2018 yılında üretimi başlayan ve 2024 yılında uzaya fırlatılan 6A uydusuyla biz bu sürecimizi taçlandırdık. 11 uydu üreticisi ülke arasına biz de girdik. 3,5 milyar insandan, 5 milyar insana erişiyor olduk. 6A ile bir kere sivil ve resmi haberleşmede güvenliği sağladık ve televizyon yayıncılığını da daha etkili ve daha kaliteli hale getirmiş olduk. Yüzde 81 yerli ve yaklaşık 84 ekipman da yine yerli olarak yapıldı. Geniş bant abone sayımız 96.4 milyon. Nüfusumuzun yüzde 20'si kadar fazlası bir orana geldik. Fiber ağ uzunluğu 604 bin kilometrelere çıkmış durumda. 5G'ye de Trabzonspor'un stadında ve diğer üç büyüklerin stadında başladık. İnşallah hedefimiz 2026'da genel kullanımı başlatabilmek.

Uraloğlu, havalimanları, kara yolları, tüneller ve baz istasyonlarında artık elektronik ve dijital sistemlerin, yapay zekanın kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bunları aynı zamanda siber saldırılara karşı korumamız lazım. Sizin milyonlarca, hatta milyarlarca lira harcadığınız bir sistemi, birkaç bin dolarlık bilgisayar hedef haline getirebilir ve zarar verebilir. Onun için korumamız gerekir. Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi. 17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kurumumuzun bünyesinde, USOM'da bunu yapıyoruz. Bir taraftan yoğun bir şekilde sosyal medya merakımız var. Nüfusa oranla dünyada en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Toplamda 360 milyon civarında ülkemizde kullanım söz konusu. Burada aile yapımızı, çocukları, gençleri korumamız gerekir. Onunla ilgili belirli düzenlemeleri hayata geçirelim diye düşünüyoruz. Buradaki kritik çizgimiz de asla özgürlükleri kısıtlamak değil, asla yasakçı olmak değil ama mutlaka doğru şartlarda bir erişim sağlamak ve sunmaktır amacımız. Yasal olmayan VPN'le kullanmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Orada her türlü dolandırıcılığa ya da kişisel bilgilerinizin elde edilmesine kadar bir hukuki sorumluluğu olmayan bir yapının olduğunu bilmenizi isterim.

Ulaştırmada yapay zeka teknolojilerine değinen Uraloğlu, "Belirli meslekler artık yapay zekayla beraber ortadan kalkacaktır ama belirli meslekler de ortaya çıkacaktır. İnsanın daha az beden gücü ve rutinde daha az bir beyin gücü ortaya çıkacaktır ama yapay zeka sizin vermediğiniz hiçbir veriyi ortaya koyamaz" diye konuştu.
Siber güvenliğin, yapay zeka ürünü olan yerli ve milli "AVCI", "AZAD", "KASIRGA" ve "ATMACA" adlı yazılımlarla sağlandığını belirten Uraloğlu, havalimanlarının yönetilmesinde ise "İRADE" ve "ÇARE" adlı yapay zeka yazılımlarının kullanıldığını kaydetti.
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