https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/disisleri-bakanligi-pakistan-hindistan-ateskesinden-memnuniyet-duyuyoruz-1096118359.html
Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T18:36+0300
2025-05-10T18:36+0300
2025-05-10T18:36+0300
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hindistan
ateşkes
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür edildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu açıklama, "Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" cümlesi ile tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/hindistan-ve-pakistan-tam-ve-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-1096115323.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı, pakistan, hindistan, ateşkes, abd
türkiye, dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı, pakistan, hindistan, ateşkes, abd
Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz.
Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.
Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.
Söz konusu açıklama, "Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" cümlesi ile tamamlandı.