https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/disisleri-bakanligi-pakistan-hindistan-ateskesinden-memnuniyet-duyuyoruz-1096118359.html

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan-Hindistan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T18:36+0300

2025-05-10T18:36+0300

2025-05-10T18:36+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı

pakistan

hindistan

ateşkes

abd

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür edildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu açıklama, "Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" cümlesi ile tamamlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/hindistan-ve-pakistan-tam-ve-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-1096115323.html

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