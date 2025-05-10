https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/sifir-faizli-arac-kredisi-almak-mumkun-mi-iste-15-milyon-tlye-kadar-odeme-sunan-araba-modelleri-1096114112.html

Sıfır faizli araç kredisi almak mümkün mi? İşte 1.5 milyon TL'ye kadar ödeme sunan araba modelleri

Sıfır faizli araç kredisi almak mümkün mi? İşte 1.5 milyon TL'ye kadar ödeme sunan araba modelleri

Sputnik Türkiye

Otomobil almak isteyenler için markalar, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. BMW, Fiat, Opel, Peugeot gibi markaların sunduğu bu... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T13:27+0300

2025-05-10T13:27+0300

2025-05-10T13:27+0300

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Artan otomobil fiyatları karşısında tüketicilere destek olmak amacıyla birçok otomobil markası, sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketiciler için bu kampanyalar büyük bir fırsat oluşturuyor.Marka marka kampanya detaylarıTicari müşterilere özel fırsatlarTicari müşteriler için de özel kampanyalar sunuluyor. Örneğin, Chery markası, TIGGO8 PRO MAX 2025 modeli için ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.Kampanyaların tüketiciye sağladığı avantajlarBu kampanyalar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Sıfır faizli kredi imkânları, otomobil alımını daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, markaların sunduğu bu kampanyalar, otomobil satışlarını artırmayı hedefliyor.

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