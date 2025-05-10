https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/sifir-faizli-arac-kredisi-almak-mumkun-mi-iste-15-milyon-tlye-kadar-odeme-sunan-araba-modelleri-1096114112.html
Sıfır faizli araç kredisi almak mümkün mi? İşte 1.5 milyon TL'ye kadar ödeme sunan araba modelleri
Sıfır faizli araç kredisi almak mümkün mi? İşte 1.5 milyon TL'ye kadar ödeme sunan araba modelleri
Sputnik Türkiye
Otomobil almak isteyenler için markalar, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. BMW, Fiat, Opel, Peugeot gibi markaların sunduğu bu... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T13:27+0300
2025-05-10T13:27+0300
2025-05-10T13:27+0300
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Artan otomobil fiyatları karşısında tüketicilere destek olmak amacıyla birçok otomobil markası, sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketiciler için bu kampanyalar büyük bir fırsat oluşturuyor.Marka marka kampanya detaylarıTicari müşterilere özel fırsatlarTicari müşteriler için de özel kampanyalar sunuluyor. Örneğin, Chery markası, TIGGO8 PRO MAX 2025 modeli için ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.Kampanyaların tüketiciye sağladığı avantajlarBu kampanyalar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Sıfır faizli kredi imkânları, otomobil alımını daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, markaların sunduğu bu kampanyalar, otomobil satışlarını artırmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/islam-memisten-altin-icin-buyuk-dalgalanma-uyarisi-fiyatlar-ucusa-mi-geciyor-1096113105.html
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Sıfır faizli araç kredisi almak mümkün mi? İşte 1.5 milyon TL'ye kadar ödeme sunan araba modelleri
Otomobil almak isteyenler için markalar, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. BMW, Fiat, Opel, Peugeot gibi markaların sunduğu bu fırsatlar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketicilere avantaj sağlıyor. Kampanyalar, hem bireysel hem de ticari müşterilere hitap ediyor. İşte 0 faizli araç kredisi veren modeller.
Artan otomobil fiyatları karşısında tüketicilere destek olmak amacıyla birçok otomobil markası, sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, 1.5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketiciler için bu kampanyalar büyük bir fırsat oluşturuyor.
Marka marka kampanya detayları
BMW
: i4 modeli için 1.5 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. 12 ay vadede ise %1.89 faiz oranı uygulanıyor.
Fiat
: Egea modeli için 150 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı mevcut. 300 bin TL kredi için ise 12 ay vadede %2.08 faiz oranı uygulanıyor.
Opel
: Corsa, Astra, Mokka ve elektrikli modeller için 150 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Peugeot
: 3008 ve 5008 modelleri için 170 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı bulunuyor.
Skoda
: Fabia ve Kamiq modelleri için 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı mevcut.
Ticari müşterilere özel fırsatlar
Ticari müşteriler için de özel kampanyalar sunuluyor. Örneğin, Chery markası, TIGGO8 PRO MAX 2025 modeli için ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.
Kampanyaların tüketiciye sağladığı avantajlar
Bu kampanyalar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Sıfır faizli kredi imkânları, otomobil alımını daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, markaların sunduğu bu kampanyalar, otomobil satışlarını artırmayı hedefliyor.