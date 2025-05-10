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İslam Memiş'ten altın için büyük dalgalanma uyarısı: Fiyatlar uçuşa mı geçiyor?
İslam Memiş'ten altın için büyük dalgalanma uyarısı: Fiyatlar uçuşa mı geçiyor?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları Nisan ayında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Ancak uzmanlar, Mayıs ayında piyasada sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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Nisan ayında altın, yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Külçe altın, yüzde 8,54'lük artışla listenin başında yer aldı. Bu yükselişte, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu belirtiliyor.Uzman Görüşü: İslam Memiş'ten altın tahminleriAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Hindistan-Pakistan geriliminin ons altın fiyatlarını etkilediğini, ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Mayıs ayında altın piyasasında sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti.Fiyat tahminleri: Ons altın 3 bin doların altına sarkabilirMemiş, ons altının 3.200 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, 3.430 doların ise direnç seviyesi olarak izlendiğini söyledi. Bu bant aralığında dalgalanmaların sürebileceğini belirten Memiş, ons altının 3.000 doların altına sarkabileceğini, yılın ikinci yarısında ise 3.700-3.800 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.Güncel altın fiyatlarıJPMorgan'dan 4 bin dolar tahminiJPMorgan'ın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, küresel ve ABD ekonomisinde büyümenin sürdüğü senaryoda, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda 4.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
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İslam Memiş'ten altın için büyük dalgalanma uyarısı: Fiyatlar uçuşa mı geçiyor?

11:16 10.05.2025 (güncellendi: 11:19 10.05.2025)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Altın fiyatları Nisan ayında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Ancak uzmanlar, Mayıs ayında piyasada sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3 bin doların altına sarkabileceğini ve yılın ikinci yarısında 3.700-3.800 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.
Nisan ayında altın, yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Külçe altın, yüzde 8,54'lük artışla listenin başında yer aldı. Bu yükselişte, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu belirtiliyor.

Uzman Görüşü: İslam Memiş'ten altın tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Hindistan-Pakistan geriliminin ons altın fiyatlarını etkilediğini, ancak bu etkinin kalıcı olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Mayıs ayında altın piyasasında sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti.

Fiyat tahminleri: Ons altın 3 bin doların altına sarkabilir

Memiş, ons altının 3.200 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, 3.430 doların ise direnç seviyesi olarak izlendiğini söyledi. Bu bant aralığında dalgalanmaların sürebileceğini belirten Memiş, ons altının 3.000 doların altına sarkabileceğini, yılın ikinci yarısında ise 3.700-3.800 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

Güncel altın fiyatları

Gram Altın: 4.142,48 TL
Çeyrek Altın: 6.627,97 TL
Ons Altın: 3.324,08 USD

JPMorgan'dan 4 bin dolar tahmini

JPMorgan'ın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, küresel ve ABD ekonomisinde büyümenin sürdüğü senaryoda, altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda 4.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
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