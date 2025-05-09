https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/uefa-avrupa-ligi-kupasi-ingilterede-manchester-united-ve-tottenham-final-oynayacak-1096077538.html

UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de: Manchester United ve Tottenham final oynayacak

UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de: Manchester United ve Tottenham final oynayacak

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyen İngiltere'nin iki temsilcisi Manchester United ve Tottenham, Avrupa Ligi finalinde rakip olarak... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T07:28+0300

2025-05-09T07:28+0300

2025-05-09T07:28+0300

spor

manchester united

tottenham

uefa

uefa avrupa ligi

final

final

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. İki İngiliz takımı Manchester United ve Tottenham, finale adlarını yazdırarak kupanın İngiltere'de kalmasını garantiledi.Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanşta İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı. 4-1 galip gelen Manchester United, adını finale yazdırdı. İngiliz takım adına goller:İspanyol ekibi Bilbao’nun tek golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar’dan geldi. Macç Tottenham, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bodo/Glimt’i deplasmanda 2-0 yenerek finale yükseldi.Goller:🏆 UEFA Avrupa Ligi: Manchester United vs Tottenham📅 Tarih: 21 Mayıs Salı📍 Stadyum: San Mames, Bilbao – İspanya

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