https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/uefa-avrupa-ligi-kupasi-ingilterede-manchester-united-ve-tottenham-final-oynayacak-1096077538.html
UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de: Manchester United ve Tottenham final oynayacak
UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de: Manchester United ve Tottenham final oynayacak
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyen İngiltere'nin iki temsilcisi Manchester United ve Tottenham, Avrupa Ligi finalinde rakip olarak... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T07:28+0300
2025-05-09T07:28+0300
2025-05-09T07:28+0300
spor
manchester united
tottenham
uefa
uefa avrupa ligi
final
final
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. İki İngiliz takımı Manchester United ve Tottenham, finale adlarını yazdırarak kupanın İngiltere'de kalmasını garantiledi.Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanşta İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı. 4-1 galip gelen Manchester United, adını finale yazdırdı. İngiliz takım adına goller:İspanyol ekibi Bilbao’nun tek golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar’dan geldi. Macç Tottenham, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bodo/Glimt’i deplasmanda 2-0 yenerek finale yükseldi.Goller:🏆 UEFA Avrupa Ligi: Manchester United vs Tottenham📅 Tarih: 21 Mayıs Salı📍 Stadyum: San Mames, Bilbao – İspanya
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manchester united, tottenham, uefa, uefa avrupa ligi, final, final
manchester united, tottenham, uefa, uefa avrupa ligi, final, final
UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de: Manchester United ve Tottenham final oynayacak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyen İngiltere'nin iki temsilcisi Manchester United ve Tottenham, Avrupa Ligi finalinde rakip olarak kupanın İngiltere'de kalmasını garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. İki İngiliz takımı Manchester United ve Tottenham, finale adlarını yazdırarak kupanın İngiltere'de kalmasını garantiledi.
Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanşta İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı. 4-1 galip gelen Manchester United, adını finale yazdırdı. İngiliz takım adına goller:
90+1' Mason Mount (bir kez daha)
İspanyol ekibi Bilbao’nun tek golü ise 31. dakikada Mikel Jauregizar’dan geldi. Macç
Tottenham, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bodo/Glimt’i deplasmanda 2-0 yenerek finale yükseldi.
Goller:
🏆 UEFA Avrupa Ligi: Manchester United vs Tottenham
📅 Tarih: 21 Mayıs Salı
📍 Stadyum: San Mames, Bilbao – İspanya