https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-duyurdu-super-kupanin-yeni-formati-belli-oldu-1096070836.html
TFF duyurdu: Süper Kupa'nın yeni formatı belli oldu
TFF duyurdu: Süper Kupa'nın yeni formatı belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF, 2025 Süper Kupa'nın yeni bir formatla oynanacağını açıkladı. Yeni düzene göre, yarı finalde lig şampiyonu kupa finalistiyle, kupa şampiyonu ise lig... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T20:35+0300
2025-05-08T20:35+0300
2025-05-08T20:35+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper kupa
tff merkez hakem kurulu
tff 1. lig
tff süper kupa
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
transfer
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa 2025'in Ocak ayında yeni formatla oynanacağını duyurdu.TFF tarafından yapılan resmi duyuruda, müsabakaların tarafsız saha veya sahalarda, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirileceği ve yarı final eşleşmelerinin lig şampiyonuyla kupa finalisti, kupa şampiyonuyla lig ikincisi arasında yapılacağı belirtildi. Ancak Galatasaray’ın hem ligde ilk iki sırayı garantilemesi hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle, ligi üçüncü sırada bitiren takımın da Süper Kupa’ya katılacak dördüncü ekip olacağı açıklandı.TFF, takımların UEFA eleme maçlarını da göz önünde bulundurarak karşılaşmaların 2026 yılının Ocak ayında oynatılmasına karar verildiğini ifade etti. Kesin tarih ve maçların oynanacağı merkezler daha sonra ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca olası senaryolara göre takımların eşleşme düzenlemeleri de detaylı şekilde paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/eski-futbolcu-david-beckham-cocukken-oturdugu-kentin-takimini-satin-aldi-1096066562.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff süper kupa, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt
türkiye futbol federasyonu (tff), süper kupa, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff süper kupa, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt
TFF duyurdu: Süper Kupa'nın yeni formatı belli oldu
TFF, 2025 Süper Kupa'nın yeni bir formatla oynanacağını açıkladı. Yeni düzene göre, yarı finalde lig şampiyonu kupa finalistiyle, kupa şampiyonu ise lig ikincisiyle tek maç eleme usulüyle karşılaşacak. Galatasaray’ın hem ilk iki sırada yer alması hem de kupa finaline yükselmesi nedeniyle, ligi üçüncü sırada bitirecek takım turnuvaya katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa 2025'in Ocak ayında yeni formatla oynanacağını duyurdu.
TFF tarafından yapılan resmi duyuruda, müsabakaların tarafsız saha veya sahalarda, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirileceği ve yarı final eşleşmelerinin lig şampiyonuyla kupa finalisti, kupa şampiyonuyla lig ikincisi arasında yapılacağı belirtildi.
Ancak Galatasaray’ın hem ligde ilk iki sırayı garantilemesi hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle, ligi üçüncü sırada bitiren takımın da Süper Kupa’ya katılacak dördüncü ekip olacağı açıklandı.
TFF, takımların UEFA eleme maçlarını da göz önünde bulundurarak karşılaşmaların 2026 yılının Ocak ayında oynatılmasına karar verildiğini ifade etti. Kesin tarih ve maçların oynanacağı merkezler daha sonra ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca olası senaryolara göre takımların eşleşme düzenlemeleri de detaylı şekilde paylaşıldı.