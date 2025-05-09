https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sampiyonlar-liginde-macin-adami-secilmisti-galatasaray-yann-sommer-icin-ataga-gecti-1096107113.html

Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilmişti: Galatasaray, Yann Sommer için atağa geçti

Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilmişti: Galatasaray, Yann Sommer için atağa geçti

Sputnik Türkiye

Inter’in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen tecrübeli kaleci Yann Sommer, Galatasaray’ın radarına girdi. İsviçreli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T18:46+0300

2025-05-09T18:46+0300

2025-05-09T18:46+0300

spor

yann sommer

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Galatasaray, Inter'in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'ı hedef listesine ekledi.Şampiyonluk yarışında önde giden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışına girdi. İtalyan medyasına göre; Sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli kaleci Yann Sommer için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırlarken, Şampiyonlar Ligi finalinin sonlanmasını beklediği iddia edildi.35 yaşındaki tecrübeli kaleci, yarı finaldeki rövanş maçında maçın adamı seçilerek Barcelona'ya karşı gösterdiği kritik kurtarışlarla dikkat çekmiş ve takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html

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