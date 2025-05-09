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Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilmişti: Galatasaray, Yann Sommer için atağa geçti
Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilmişti: Galatasaray, Yann Sommer için atağa geçti
Sputnik Türkiye
Inter’in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen tecrübeli kaleci Yann Sommer, Galatasaray’ın radarına girdi. İsviçreli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T18:46+0300
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Galatasaray, Inter'in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'ı hedef listesine ekledi.Şampiyonluk yarışında önde giden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışına girdi. İtalyan medyasına göre; Sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli kaleci Yann Sommer için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırlarken, Şampiyonlar Ligi finalinin sonlanmasını beklediği iddia edildi.35 yaşındaki tecrübeli kaleci, yarı finaldeki rövanş maçında maçın adamı seçilerek Barcelona'ya karşı gösterdiği kritik kurtarışlarla dikkat çekmiş ve takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html
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yann sommer, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, paris saint-germain (psg), psg, i̇nter, inter milan
yann sommer, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, paris saint-germain (psg), psg, i̇nter, inter milan

Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçilmişti: Galatasaray, Yann Sommer için atağa geçti

18:46 09.05.2025
© AP PhotoYann Sommer
Yann Sommer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AP Photo
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Inter’in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen tecrübeli kaleci Yann Sommer, Galatasaray’ın radarına girdi. İsviçreli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi hazırlayan sarı-kırmızılılar, transfer için Şampiyonlar Ligi finalinin sonlanmasını beklediği iddia edildi.
Galatasaray, Inter'in Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'ı hedef listesine ekledi.
Şampiyonluk yarışında önde giden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışına girdi. İtalyan medyasına göre; Sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli kaleci Yann Sommer için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırlarken, Şampiyonlar Ligi finalinin sonlanmasını beklediği iddia edildi.
35 yaşındaki tecrübeli kaleci, yarı finaldeki rövanş maçında maçın adamı seçilerek Barcelona'ya karşı gösterdiği kritik kurtarışlarla dikkat çekmiş ve takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Galatasaray Kaptanı Muslera 'bitti işareti' yaptı: Takımdan ayrılıyor mu?
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